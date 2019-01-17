Названа альтернатива онлайн-кассовым аппаратам

ДГД Карагандинской области предлагает онлайн-приложения на мобильных устройствах.

Альтернативой кассовым аппаратам могут стать онлайн-приложения на мобильных устройствах, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Об этом заявили в Департаменте госдоходов Карагандинской области. Там считают, что новые технологии помогут предпринимателям выбрать наиболее удобную форму оплаты налогов.

Алтынбек Алимханов, руководитель отдела ДГД по Карагандинской области:

- Будем находить компромиссы со всеми субъектами малого бизнеса для решения вопросов. Прорабатывается вопрос о внедрении онлайн приложения на мобильном устройстве контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных.

Между тем, бизнесмены области планово переходят на онлайн кассовые аппараты. Ими уже пользуются более трех тысяч субъектов МСБ. Еще около пяти тысяч вскоре перейдут на данный вид оплаты, что составляет 80 процентов охвата.

С 2019 года для многих предпринимателей это стало обязательным. В департаменте госдоходов отмечают, что это позволяет в режиме реального времени отслеживать работу предпринимателей и видеть поступления доходов. В сельской местности такой услуги пока нет, но до конца года операторы связи обещают наладить коммуникации. К примеру, более 16 тысяч ИП Северного Казахстана перейдут на онлайн-кассовые аппараты в этом году. Цифру назвали специалисты областного ДГД. В этом году аппараты придется закупить бизнесменам по более 600 направлениям.

Анар Адиева, руководитель управления ДГД по СКО:

- На сегодняшний день по СКО всего перешли на контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных порядка 2115 налогоплательщиков. Не попали в эту категорию, которые не смогли перейти на ККМ с онлайн-передачей, предприниматели, которые находятся в местах отсутствия сети коммуникаций общего пользования. Их у нас порядка 700.

Наказывать предпринимателей за отсутствие онлайн-кассовых аппаратов не будут, но только в тех поселках, где нет интернета, уточнили в Восточно-Казахстанском филиале Национальной палаты предпринимателей. В данной области онлайн-связь отсутствует почти в 700 селах, а также в отдаленных от центра микрорайонах городов Усть-Каменогорск и Семей. Сейчас предприниматели ведут мониторинг и записывают видео об отсутствии в их населенных пунктах интернета, чтобы избежать штрафов.

Кайрат Мамырбаев, и.о. замдиректора ПП ВКО:

- Я даже вам скажу, не то что по селам, внутри города, в некоторых отдаленных точках интернет он не так хорошо работает. И соответственно даже если кассовый аппарат с онлайн-передачей данных, в работе предпринимателей будут некие неудобства, а если не пробил, по кассовому аппарату, то уже, соответственно, и штрафные санкции будут налагаться.

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