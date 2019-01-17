Казахстан и Таджикистан будут сотрудничать в миграционной сфере

Это обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах государств-сторон, находящихся на территории государств сторон.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли ряд ратификационных документов с Таджикистаном в области сотрудничества в миграции, порядка пребывания граждан и реадмиссии лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Это закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции". Как отметил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, ратификация этого соглашения позволит создать благоприятные условия для осуществления обмена сведениями по регулированию миграционных процессов.

"Соглашение предусматривает обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах государств-сторон, находящихся на территории государств сторон. Соглашение ратифицировано парламентом Таджикистана в июле 2018 года", - сказал он.

Также на заседании принят закон РК "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством республики Таджикистан о порядке пребывания граждан РК на территории республики Таджикистан и граждан республики Таджикистан на территории РК", который предусматривает увеличение сроков пребывания граждан без регистрации до 30 дней и с регистрацией до 90 дней.

"Соглашением предусмотрено увеличение срока пребывания граждан сторон без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребыванием на территории сторон до 90 дней. Ратификация Соглашения позволит обеспечить правовое урегулирование вопросов пребывания граждан на территории сторон. В июле 2018 года Соглашение ратифицировано парламентом республики Таджикистан", - сообщил Касымов.

И принят закон "О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством республики Таджикистан о реадмиссии лиц и исполнительного Протокола о порядке реализации Соглашения между правительством РК и правительством республики Таджикистан о реадмиссии лиц".

"Соглашение предусматривает процедуры выявления и возвращения лиц, которые не выполняют условия въезда или пребывания на территории государств. Под эту категорию подпадают лица, не законно въехавшие на территорию страны либо въехавшие законно, но оставшиеся после истечения срока пребывания или вида на жительство", - рассказал глава ведомства.

По его словам, соглашение уже ратифицировано парламентом Таджикистана.

"Ратификация соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции. Облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств в соответствии с нормами международного права. Принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных средств", - подчеркнул министр.

Оксана Скибан, Астана

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