Житель Караганды обманул 85 человек на сумму 50 миллионов тенге

С целью "усыпления" бдительности и обмана потерпевших показывал заранее подготовленные буклеты, прайс-листы и страницу в соцсетях для выбора марки телефона.

33-х летний житель города Караганды обманул более 85 человек под предлогом продажи сотовых телефонов на сумму около 50 миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Сотрудниками Центрального отдела полиции расследуется уголовное дело по ст. 190 ч. 3 УК в отношении 33-х летнего жителя города, который с 2017 года открыл фирму для реализации сотовых телефонов на территории Карагандинской области и Астаны.

Для реализации преступных целей разработал план по продаже сотовых телефонов последних моделей по ниже рыночной стоимости. Составлял договора с клиентами о купле-продаже с обязательной оговоркой о доставке товара и получал стопроцентную оплату.

С целью "усыпления" бдительности и обмана потерпевших показывал заранее подготовленные буклеты, прайс-листы и страницу в соцсетях для выбора марки телефона.

По истечению срока по договорам под разными предлогами тянул время, утверждая, что товар задерживается или имеются проблемы при пересечении границы.

В настоящее время, задержанный находится под стражей. Проводится расследование.

Кроме того, полицейские советуют гражданам которые пострадали от действий вышеуказанного лица обратиться в Центральный отдел полиции УП г.Караганды по адресу: г.Караганды, ул.Терешкова 36.

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