МВД РК разбирается с видео избиения девочек-подростков
Решается вопрос об открытии производства по факту совершения хулиганских действий группой лиц.
Фото : из открытых источников17 января 2019, 16:00
В МВД РК прокомментировали видео с избиением девочек, которое гуляло по Казнету, передает Zakon.kz.
"По видео, на кадрах которого группа девочек-подростков совершает в отношении ровесниц противоправные деяния, проводится работа. Решается вопрос об открытии производства по факту совершения хулиганских действий группой лиц. Личности подростков устанавливаются", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.
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