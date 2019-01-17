МВД РК разбирается с видео избиения девочек-подростков

Решается вопрос об открытии производства по факту совершения хулиганских действий группой лиц.

Фото : из открытых источников

В МВД РК прокомментировали видео с избиением девочек, которое гуляло по Казнету, передает Zakon.kz.

"По видео, на кадрах которого группа девочек-подростков совершает в отношении ровесниц противоправные деяния, проводится работа. Решается вопрос об открытии производства по факту совершения хулиганских действий группой лиц. Личности подростков устанавливаются", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.

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