Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МВД РК разбирается с видео избиения девочек-подростков

Решается вопрос об открытии производства по факту совершения хулиганских действий группой лиц.

Фото : из открытых источников17 января 2019, 16:00

В МВД РК прокомментировали видео с избиением девочек, которое гуляло по Казнету, передает Zakon.kz.

"По видео, на кадрах которого группа девочек-подростков совершает в отношении ровесниц противоправные деяния, проводится работа. Решается вопрос об открытии производства по факту совершения хулиганских действий группой лиц. Личности подростков устанавливаются", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты