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Студент заказал убийство своей семьи ради наследства

"Исполнитель" согласился совершить преступление за 3 млн рублей.

Фото : texpertiza.ru17 января 2019, 17:31

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт комитета.

По версии следствия, молодой человек решил организовать убийство родственников, чтобы затем завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в наследство. Об этом он сообщил своему другу.

Деятельность молодого человека попала в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие его действия проходили под контролем. Подысканный "исполнитель", в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей (почти 17 млн тенге), которые тот должен был передать после вступления в наследство. Молодой человек сообщил ему расположение комнат в доме, расположение камер видеонаблюдения, рассказал о собаке, которая имелась, и другие обстоятельства. Также он передал охотничий нож и средства конспирации. Получив 26 января 2018 года информацию и подтверждающие материалы об убийстве родителей и малолетней сестры, фигурант написал расписку и передал ее "исполнителю".

После этого молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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