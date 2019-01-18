Карагандинцы могут лишиться водоснабжения и электричества

Причиной может стать прорыв теплотрассы.

Больше недели жители десятка домов в Караганде живут в страхе остаться без воды и света. Люди говорят, что 9 января на теплотрассе прорвало трубу, но аварию не устранили. За это время во дворах образовалось настоящее болото, которое начало подступать к сараям. А чтобы решить проблему, пострадавшим предлагают заплатить, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Хотел каток сделать и вот - получился каток". Сейчас 13-летний Витя уверен: желания надо формулировать более детально. Залить площадку с друзьями он не успел – здесь прорвало водопровод. Теперь покататься на коньках можно, но с опасностью для жизни.

Лариса Сачкова, жительница города:

"Буквально вчера два мальчика прибежали, с коньками, с лопатами играют, это хорошо - баба Маруся вышла и стала ругаться, и я вышла. А если они провалятся, вода ледяная – сразу судороги!".

По словам Ларисы и ее соседей, ручей льется уже вторую неделю. Питьевая, чистая вода подбирается к домам и электросетям.

Мария Герцен, жительница города:

"Очень боюсь! То, что высоковольтный столб стоит возле сарая, прямо где погреб! Это безобразие вообще сейчас! Мне 82 года, может, туда уже уйду!".

Лариса Сачкова:

"У меня ребенок в школу ходит каждое утро, люди ходят по степи, машины ездят. Это мало того, что дорога провалится, еще и током ударит кого-нибудь!".

Жанибек, житель города:

"Там затопило, там у меня уголь. С той стороны. Туалет тоже затопило. Они сами не делают. И с нас денег просят. 1,5 млн, говорят".

По словам людей, бесплатно работать коммунальщики отказались, объяснив это тем, что участок не на их балансе. Информацию в коммунальной компании подтвердили, но частично. Работы стоят около 200 тысяч тенге, а не 1,5 млн.

Марина Богдан, пресс-секретарь коммунальной компании "Караганды Су":

"Я вообще в шоке, что вам такую сумму назвали жители. Такой стоимости услуг нет! По улице Новосибирской проходит водопроводная линия, общая протяженность которой 640 м. Из них 450 м состоят на балансе "Караганды су" и 190 м не состоят".

По словам Марины Богдан, одну утечку в праздничные дни рабочие устраняли безвозмездно. Когда случился второй прорыв, поняли, что залатать уже не получится: 6 метров трубы необходимо заменить.

Марина Богдан, пресс-секретарь коммунальной компании "Караганды Су":

"Об этом уведомили жителей улицы Новосибирская, и жительница дома №4 подала письменную заявку о том, чтобы была составлена письменная калькуляция".

В коммунальной компании заверили, что после оплаты сметы и заключения договора бригада проведет ремонт за 1 день. Но жильцы уверены, что не обязаны платить за эти работы.

Лариса Сачкова:

"Трубу прорвало в начале, на перекрестке дороги за заборами наших домов! Это не территория наших домов, ничья".

Чья это территория и кто должен платить за ремонт водопровода, сейчас выясняет городской акимат. В водоснабжающей организации заявили, что из-за прорыва терпят большие убытки. И если ситуация с хозяином земли не прояснится в ближайшие несколько дней, коммунальным службам придется перекрыть подачу воды, и водопровод в домах просто-напросто перемерзнет.

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