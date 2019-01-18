Карагандинцы могут лишиться водоснабжения и электричества
Причиной может стать прорыв теплотрассы.
Больше недели жители десятка домов в Караганде живут в страхе остаться без воды и света. Люди говорят, что 9 января на теплотрассе прорвало трубу, но аварию не устранили. За это время во дворах образовалось настоящее болото, которое начало подступать к сараям. А чтобы решить проблему, пострадавшим предлагают заплатить, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".
"Хотел каток сделать и вот - получился каток". Сейчас 13-летний Витя уверен: желания надо формулировать более детально. Залить площадку с друзьями он не успел – здесь прорвало водопровод. Теперь покататься на коньках можно, но с опасностью для жизни.
Лариса Сачкова, жительница города:
"Буквально вчера два мальчика прибежали, с коньками, с лопатами играют, это хорошо - баба Маруся вышла и стала ругаться, и я вышла. А если они провалятся, вода ледяная – сразу судороги!".
По словам Ларисы и ее соседей, ручей льется уже вторую неделю. Питьевая, чистая вода подбирается к домам и электросетям.
Мария Герцен, жительница города:
"Очень боюсь! То, что высоковольтный столб стоит возле сарая, прямо где погреб! Это безобразие вообще сейчас! Мне 82 года, может, туда уже уйду!".
Лариса Сачкова:
"У меня ребенок в школу ходит каждое утро, люди ходят по степи, машины ездят. Это мало того, что дорога провалится, еще и током ударит кого-нибудь!".
Жанибек, житель города:
"Там затопило, там у меня уголь. С той стороны. Туалет тоже затопило. Они сами не делают. И с нас денег просят. 1,5 млн, говорят".
По словам людей, бесплатно работать коммунальщики отказались, объяснив это тем, что участок не на их балансе. Информацию в коммунальной компании подтвердили, но частично. Работы стоят около 200 тысяч тенге, а не 1,5 млн.
Марина Богдан, пресс-секретарь коммунальной компании "Караганды Су":
"Я вообще в шоке, что вам такую сумму назвали жители. Такой стоимости услуг нет! По улице Новосибирской проходит водопроводная линия, общая протяженность которой 640 м. Из них 450 м состоят на балансе "Караганды су" и 190 м не состоят".
По словам Марины Богдан, одну утечку в праздничные дни рабочие устраняли безвозмездно. Когда случился второй прорыв, поняли, что залатать уже не получится: 6 метров трубы необходимо заменить.
Марина Богдан, пресс-секретарь коммунальной компании "Караганды Су":
"Об этом уведомили жителей улицы Новосибирская, и жительница дома №4 подала письменную заявку о том, чтобы была составлена письменная калькуляция".
В коммунальной компании заверили, что после оплаты сметы и заключения договора бригада проведет ремонт за 1 день. Но жильцы уверены, что не обязаны платить за эти работы.
Лариса Сачкова:
"Трубу прорвало в начале, на перекрестке дороги за заборами наших домов! Это не территория наших домов, ничья".
Чья это территория и кто должен платить за ремонт водопровода, сейчас выясняет городской акимат. В водоснабжающей организации заявили, что из-за прорыва терпят большие убытки. И если ситуация с хозяином земли не прояснится в ближайшие несколько дней, коммунальным службам придется перекрыть подачу воды, и водопровод в домах просто-напросто перемерзнет.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!