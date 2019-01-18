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За что алматинцы благодарны полицейским

Отчасти инспекторы помогают населению решать и гражданские, и бытовые споры.

Фото : Хабар 2418 января 2019, 10:42

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, в 2018 году к ним от граждан поступило 2 тысячи 730 благодарностей, передает Zakon.kz.

Сначала этого года в адрес ДП поступило уже 48 благодарственных писем.

"Так, один местных жителей выражает благодарность и просит поощрить оперуполномоченного за оперативное раскрытие автоугона. В короткие сроки преступник был задержан и транспортное средство возвращено владельцу. Другой пример - граждане в коллективном письме благодарят участкового инспектора за активное содействие в решении их коммунальных проблем. Отчасти инспекторы помогают населению решать и гражданские, и бытовые споры. В социальных сетях мы видим эпизоды, как инспекторы дорожно-патрульной полиции, к примеру, помогают водителям поменять колесо, либо откатить заглохшую машину с проезжей части. Разумеется, это, прежде всего, гражданский долг каждого члена общества. Нас с детства учили протягивать руку помощи, а потом уже речь идет о служебном долге, и здесь нет героизма, однако благодарность граждан служит мотивацией на добросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Такие примеры на постоянной основе доводятся личному составу, как пример образцового несения службы полицейского и соответственно эти сотрудники представляются к поощрению", - рассказал заместитель начальника ДП города Алматы полковник полиции Ержан Оразбеков.

Руководство Департамента полиции выражает признательность за положительную оценку служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел и заверяет, что службы и подразделения ДП приложат максимум усилий для обеспечения безопасности граждан на должном уровне и для наступательной борьбы с преступностью.


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