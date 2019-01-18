Дело Владислава Челаха пересмотрят в Верховном суде

Челах обратился в Верховный суд с ходатайством о пересмотре его дела.

В Астане в Верховном суде пересмотрят дело Владислава Челаха, передает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе ВС РК, осужденный Владислав Челах обратился в Верховный суд с ходатайством о пересмотре его дела ввиду состоявшегося решения Комитета ООН по правам человека.

"В связи с этим уголовная коллегия Верховного суда пересмотрит его дело 22 января 2019 года", - сообщили в ВС РК.

Сам Челах по неизвестным пока причинам не будет присутствовать на пересмотре.

В ноябре 2017 года стало известно о том, что Комитет ООН по правам человека рассмотрел жалобу Владислава Челаха, направленную туда в 2015 году.

"Пришло два сообщения о том, что 7 ноября моя жалоба в отношении Челаха рассмотрена Комитетом по правам человека ООН. Письмо на английском языке. Там сказано, что жалоба рассмотрена и удовлетворена. Признано, что нарушена статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, Челах был лишен права на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство", - рассказал тогда адвокат Серик Сарсенов.

Он, к сожалению, скончался в марте 2018 года.

Трагедия произошла в конце мая 2012 года на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несли службу 15 пограничников. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник — 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением.

Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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