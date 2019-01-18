Пожар произошел в Астане, есть спасенные

В результате пожара получил отравление угарным газом средней степени тяжести мужчина, 1972 г.р.

Столичные пожарные спасли шесть человек, из них двое детей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

17 января в 22.16 в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по ул. Куйши Дина. Прибыв через пять минут на место, пожарные подразделения обнаружили, что в пятиэтажном жилом доме горит кухонная мебель, бытовая техника и декоративная потолочная отделка.

"В подъезде было сильное задымление, создалась угроза людям. Было организовано звено газодымозащитной службы для проведения разведки и эвакуации людей. Благодаря слаженным, оперативным действиям и правильно выбранному решению удалось спасти взрослых и детей из горящей и соседних квартир. В ходе тушения пожара были спасены шесть человек, из них двое детей", - сообщили в ДЧС.

Пожар был локализован в 22.32, ликвидирован в 22.41.

"В результате пожара получил отравление угарным газом средней степени тяжести мужчина, 1972 г.р., который госпитализирован в ГБ № 1. Причина пожара: короткое замыкание электрических проводов в бытовом приборе. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 19 человек личного состава", - отметили в ведомстве.

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