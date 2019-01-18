Отрабатываются три версии падения вертолета в Алматы

О ходе выяснения причин произошедшего рассказал глава управления по расследованию.

Руководитель управления по расследованию авиационных прошествии и инцидентов МИИР РК Нурлан Жумасултанов огласил новые подробности падения вертолета в Алматы, передает Zakon.kz.

Вертолет Eurocopter 130 авиакомпании Sky service потерпел крушение накануне, пилот погиб. Вертолет был полностью разрушен. Сейчас на месте происшествия идут следственные действия, создана комиссия по расследованию. Причины крушения выясняются.

"Отрабатываются три версии: техническая неисправность, человеческий фактор (ошибки пилотирования) и плохие погодные условия. Все три версии пока имеют право на существование. Погоду вы сами видели, какая была - здесь был очень сильный туман, видимость не больше 150 метров, условия обледенения были значительны", - рассказал Нурлан Жумасултанов.

По его словам, черный ящик остался целым, в хорошем состоянии, сейчас идет изъятие для дальнейшей расшифровки.

Вертолет выполнял полет из аэропорта Бурундай, на площадку в 10 км южнее от места крушения. Зачем он туда летел, выясняется. Также сейчас уточняется был ли у пилота доступ на полеты в тумане, стало ли ему плохо в полете.

"Пилот выходил на связь, пока не столкнулся с землей. В последний раз он выходил на связь в 16:05, а столкновение с землей произошло в 16:08 – 16:09. Что он говорил, пока не можем сообщить. Вертолет был допущен, авиакомпания тоже, пилот опытный, 1968 года рождения, лет 25 за штурвалом, порядка четырех тысяч часов налета, только на этом типе вертолетов у него более двух тысяч часов налета. На некоторых участках можно (над Алматы - Авт.), в данном случае здесь ни жилого массива, ничего нет", - отметил Жумасултанов.

Баки вертолета, по словам спикера, были полные. Но возгорания при падении не было.

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