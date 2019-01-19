Дрон или птица: коллеги погибшего пилота озвучили свою версию крушения вертолета

Опытнейший пилот Валентин Шитов за 30 лет работы справлялся с разными ситуациями.

Специалисты по расследованию авиационных происшествий озвучили основные версии в деле о крушении частного вертолета, который упал в Алматы. Для составления более точной картины, возможно, пригласят представителей компании-производителя воздушного судна. Однако друзья и коллеги погибшего пилота считают, что, кроме официально озвученных версий, право на существование имеет еще одна, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Валентин Шитов в 15:50 взлетел с аэродрома. Через 15 минут он должен был добраться до пункта назначения - до вертолетной площадки под названием "Большая Алматинка". Но в 15:59 Валентин перестал выходить на связь.

Сейчас эксперты рассматривают три причины крушения воздушного судна: плохие погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота. На месте катастрофы работают специалисты, они установят истинную причину крушения вертолета. По словам руководителя управления по расследованию авиационных происшествий, на это потребуется некоторое время.

Нурлан Жумасултанов, руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства индустрии и инфраструктурного развития РК:

- Вертолет полностью разрушен, сейчас там идут определенные следственные действия. Началось расследование. Создана комиссия по расследованию. Средства объективного контроля все присутствуют, они исправны. Сейчас мы их извлечем и потом в независимых организациях по расследованию расшифруем.

Друг Валентина Шитова Игорь, с которым они знакомы 27 лет, говорит, что, вероятнее всего, крушение произошло из-за технической неисправности. По его словам, Валентин был очень опытным пилотом. Он налетал больше четырех тысяч часов и за штурвалом провел почти 30 лет. Половину этого времени Валентин отслужил военным летчиком. За этот период произошло множество внештатных ситуаций и со всеми ему удавалось справиться.

Игорь Медведев, друг и коллега погибшего пилота:

- Мог быть и отказ техники. Ухудшение самочувствия, не знаю, человек только медкомиссию прошел. Поэтому я больше склонен к тому, что, возможно, был какой-то отказ или, может быть, столкновение с птицей. С дроном! Опять же, злободневная тема на сегодняшний день.

Было ли столкновение с дроном, удастся установить лишь после расшифровки бортовых самописцев. До места назначения Валентин Шитов не долетел всего 10 км. По словам Игоря Медведева, перед падением траектория полета резко изменилась. Игорь предполагает, что в воздухе появилась какая-то проблема, и, чтобы избежать многочисленных жертв, Валентин увел борт в безлюдное место.

Антон Демидов, очевидец:

- Услышал сильный гул мотора вертолета. Был в гараже, вышел на улицу, и видно было, как пролетел в сторону санатория. Такое впечатление, что он, наоборот, со стороны гор летел. В тумане не сильно понятно. Моторы слышно было, что работали на полную мощность, и дальше хлопок, удар был.

Пользователи социальных сетей в комментариях под новостью о произошедшей трагедии не остались в стороне и отметили мужественность пилота, который ценой собственной жизни сохранил десятки человеческих судеб.

"Пилот герой".

"Он прямо над нашим домом пролетел и упал".

"Ужас, мы как раз с ребенком ехали из школы в это время. Пилот - молодец, если бы упал на дорогу или жилой массив - жертв могло быть и больше. Пусть земля ему будет пухом".

"Живем рядом, отчетливо слышали гул вертолета. Туман был жуткий. Решили, заблудился, наверное. Так и получилось. Ужасно страшно. Пусть земля будет пухом".

При ударе о землю Валентин Шитов получил травмы, не совместимые с жизнью. В авиакомпании, которой принадлежит вертолет, сообщили, что семье погибшего будет оказана материальная помощь. У Валентина Шитова остались двое детей.

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