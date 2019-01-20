Взятка в полмиллиона долларов: в Алматы провели спецоперацию
При получении взятки был задержан старший оперуполномоченный СЭР ДГД по Алматы.
Фото : Zakon.kz20 января 2019, 14:10
В Алматы была проведена спецоперация по задержанию сотрудника департамента госдоходов при получении взятки в особо крупном размере, передает Zakon.kz со ссылкой на Kris P Brothers️.
Старший оперуполномоченный СЭР ДГД по г. Алматы Дархан Искаков был задержан при получении взятки в особо крупном размере – 500 тысяч долларов США.
Операцию провели КНБ совместно с ВБ ГП РК.
В данный момент по факту мошенничества и хищения средств из госбюджета против задержанного возбуждено уголовное дело.
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