Взятка в полмиллиона долларов: в Алматы провели спецоперацию

При получении взятки был задержан старший оперуполномоченный СЭР ДГД по Алматы.

В Алматы была проведена спецоперация по задержанию сотрудника департамента госдоходов при получении взятки в особо крупном размере, передает Zakon.kz со ссылкой на Kris P Brothers️.

Старший оперуполномоченный СЭР ДГД по г. Алматы Дархан Искаков был задержан при получении взятки в особо крупном размере – 500 тысяч долларов США.

Операцию провели КНБ совместно с ВБ ГП РК.

В данный момент по факту мошенничества и хищения средств из госбюджета против задержанного возбуждено уголовное дело.

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