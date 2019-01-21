Ни одного сотрудника министерства юстиции не уволили за подарки в 2018 году

Только за 2018 было проведено 2400 антикоррупционных мероприятий.

В Департаменте кадровой службы Министерства юстиции РК прокомментировали рейды, проведенные до Нового года. По данным ведомства, за торты, книги и небольшие суммы ни один из госслужащих не был уволен, передает Zakon.kz.

В министерстве выявили, что сотрудница одного из структурных подразделений в своем личном кабинете приняла подарки в виде двух тортов и книги от сотрудников иного государственного органа.

"Учитывая, что в действиях сотрудницы Министерства юстиции усматриваются признаки нарушений норм Закона "О государственной службе Республики Казахстан", собранные материалы (акт фиксации, объяснения очевидцев и т.д.) были направлены в уполномоченный орган - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции для принятия решения, так как именно указанный государственный орган уполномочен на проведение проверки, дачи оценки её действиям и принятия решения. Других случаев увольнения за принятие подарков не было, указанный случай является единичным. При этом сотрудница ныне путем перевода работает в другом государственном органе", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что в 2018 году проведено более 2400 антикоррупционных мероприятий, в том числе показаны видеоролики в отношении лиц, задержанных за коррупционные правонарушения. Принимаются наглядные меры, такие как посещение сотрудниками органов юстиции следственных изоляторов, судебных процессов по коррупционным правонарушениям. В органах юстиции созданы Советы по противодействию коррупции, основной деятельностью которых является реализация государственной политики по противодействию коррупции в органах юстиции.

Отметим, что получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если таковые входят в служебные полномочия лица служит основанием для прекращения государственной службы.

В декабре 2018 года во всех регионах в преддверии праздников Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции провело выездные рейды в государственные органы. Во время рейдовых мероприятий представители АДГСПК вместе с общественниками в этот период предотвратили незаконное дарение 129 подарков (Шымкент - 52, Алматинская область - 40, Туркестанская область - 13, Костанайская область - 8, Павлодарская область - 6, СКО - 4, Атырауская область - 3, Карагандинская область - 2, Актюбинская область - 1). Во время декабрьских рейдов 2018 года установлены 3 факта незаконного дарения подарков на месте (два торта двум сотрудникам Департамента статистики в СКО, одно денежное вознаграждение, 2000 тенге, сотруднику УГД в Карагандинской области).

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