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Вымогали миллион долларов: детали задержания сотрудника ДГД по Алматы

Помимо Искакова задержаны еще двое.

Фото : открытые источники21 января 2019, 12:34

Генпрокуратурой совместно с КНБ 19 января были проведены задержания подозреваемых в вымогательстве и получении взятки, передает Zakon.kz с ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Как сообщили в надзорном органе, 19 января 2019 года сотрудниками Департамента внутренних расследований Генпрокуратуры совместно с Комитетом национальной безопасности с поличным были задержаны сотрудник СЭР ДГД по Алматы Д. Искаков и временно не работающие Д. Альпиев, Э. Сулейманов.

"Указанные лица мошенническим путем вымогали 1 млн долларов США у председателя совета директоров АО "БТА Банк" за решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. При этом Искаков в состав межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры по данному уголовному делу не входил", - сообщили в Генпрокуратуре.

В отношении Искакова, Альпиева и Сулейманова специализированным следственным судом Алматы избрана мера пресечения "арест".

"По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ведомстве.


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