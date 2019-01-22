Какие выплаты по беременности и родам предусмотрены в 2019 году

После рождения ребенка женщинам оказываются такие виды материальной поддержки, как единовременное пособие на рождение ребенка и пособие по уходу за ребенком по достижению им одного года.

Повышение демографической составляющей нашей страны один из главных показателей развития. Zakon.kz на основе данных НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подготовил короткий обзор по выплатам и их объемам для рожениц в 2019 году.

Какие выплаты предусмотрены по беременности и родам

В соответствии со статьей 23-1 закона "Об обязательном социальном страховании" социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается участнику системы обязательного социального страхования, имеющему право на получение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, начиная с 1 января 2008 года.

Социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на весь период, указанный в листе временной нетрудоспособности, выданном в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области здравоохранения.

От чего зависит сумма выплат дородовой выплаты и до года ребенка

Размер социальной выплаты определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности.

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двенадцать календарных месяцев (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на двенадцать.

Чтобы произвести расчет социальной выплаты (Рсв), используется формула, прописанная в п.4 ст.23-1 закона РК от 25.04.2003 №405-II "Об обязательном соцстраховании":

Рсв = Зсрм * Кднт — 10%, где:

Зсрм — среднемесячный размер заработка работницы, в тенге;

Кднт — коэффициент нетрудоспособности;

10% — размер обязательных пенсионных отчислений.

Чтобы рассчитать сумму среднего за месяц дохода и коэффициент, воспользуйтесь следующими формулами: Зсрм = СД12м / 12,где:

СД12м — сумма общего дохода за последний год, предшествующий началу декрета, в тенге;

12 — столько в году месяцев.

Кднт = Дб / 30, где:

Дб — дни нетрудоспособности из больничного;

30 — число дней в календарном месяце.

Чтобы лучше понять, как пользоваться формулами, посчитаем пособия по беременности и родам, основываясь на примере:

Больничный оформлен с 1-го мая 2019-го на стандартные 126 дней. Заработок работницы составлял 41 300 тенге в месяц, а в декабре выплатили премию в размере 12 560 тенге.

Чтобы вычислить размер пособия, произведем расчеты:

Суммарный годовой доход до наступления страхового случая нетрудоспособности — беременности будет равен 41 300 * 12 мес. + 12 560 = 508 160 тенге.

Средний за месяц заработок составит: 508 160 / 12 = 42 346,67 тенге.

Коэффициент нетрудоспособности составит: 126 / 30 = 4,2.

Размер социального пособия по беременности будет равен: 42 346,67 * 4,2 — 10% = 160 070,40 тенге.

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Для женщин лист нетрудоспособности выдается продолжительностью 140 дней - в случае осложненных родов или при рождении двух и более детей, что естественно скажется на выплатах. Коэффициент составит 4,7 и выплачивается в виде разницы.

Рассчитывая размер социальной выплаты трудоустроенным женщинам, необходимо принимать во внимание, что установлен максимум.

Так, если в месяц женщина зарабатывала более 7-ми значений МЗП (законодательно установленного минимума по зарплате), тогда берется это предельное значение. В 2019-м максимальный размер месячного дохода для расчета социальной выплаты равен 297 500 тенге, а сама гарантированная государством выплата составит 1 249 500 тенге.

Какие выплаты предусматриваются после рождения ребенка

После рождения ребенка женщинам оказываются такие виды материальной поддержки, как единовременное пособие на рождение ребенка и пособие по уходу за ребенком по достижению им одного года.

Также согласно закону, размер ежемесячной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года определяются путем умножения среднемесячного размера дохода на коэффициент замещения дохода.

Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двадцать четыре месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на двадцать четыре. Коэффициент замещения дохода составляет 0,4.

При расчете размера социальной выплаты необходимо суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двадцать четыре месяца, предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, разделить на двадцать четыре.

Размер выплаты социального пособия по уходу за ребенком до одного года (Вдо1) зависит от дохода за два предшествующих отпуску года и определяется по формуле:

Вдо1 = ДХ2г / 24 * 0,4 - 10%, где

ДХ2г — общий доход за два предшествующих декрету года;

24 — число календарных месяцев;

0,4 — установленный в п. 5 ст. 23-2 закона РК от 25.04.2003 № 405-II коэффициент;

10% — размер обязательных отчислений в пенсионный фонд.

Зависит ли сумма выплат от количества детей

Пособие по рождению ребенка полагается всем роженицам независимо от трудоустройства. Эта социальная выплата производится за счет средств государственного бюджета. Величина пособия на ребенка фиксированная. На его размер влияет лишь тот факт, какой он по счету родился в этой семье. При определении размера установленное значение умножается на МРП (минимальный расчетный показатель). Если в семье рождается первый–третий малыш, то установленное значение равно 38-ми, а если четвертый или последующий — 63-м. В 2019 он составляет 2 525 тенге.

Это означает, что матерям, родившим первенца или второго/третьего ребенка, в 2019-м выплатят единоразово 38*2525 = 95 950 тенге. А если в семье это четвертый или последующий по счету малыш, тогда выплата составит 63*2525 = 159 075 тенге.

Какие платы предусматриваются для неработающих мам

Для нетрудоустроенных лиц пособие по уходу за ребенком установлено в фиксированном размере, который лишь зависит от того, какой ребенок по счету в семье.

Размер выплат в зависимости от того, какой ребенок в семье:

1-й — 5,76 МРП;

2-й — 6,81 МРП;

3-й — 7,85 МРП;

4-й и следующий — 8,9 МРП.

Можно ли оформить выплаты на отца

Согласно пункту 1 статьи 23-2 закона "Об обязательном социальном страховании", выплата назначается участнику системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления и имеющие право на получение социальных выплат из Государственного фонда социального страхования.

Согласно статье 6 закона, государство гарантирует гражданам право на получение социальных выплат при наступлении случаев социального риска по видам обязательного социального страхования. При этом, социальным риском для назначения выплаты является наступление события, влекущего потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, в результате которого участник системы обязательного социального страхования приобретает право на получение выплаты.

Другими словами, социальные выплаты могут получать как отец, так и мать.

На основании вышеизложенного, право на назначение социальной выплаты имеют лица, которые потеряли доход в связи с уходом за ребенком по достижению им возраста одного года.

Что будет с деньгами, которые находятся на карточке по соцвыплатам, если их не снимать в течение трех месяцев. Блокируют ли карту

На основании утвержденных Минздравом правил, если отсутствуют расходные операции три и более месяца по банковскому счету получателя, то их могут приостановить. Рекомендуется ежемесячно производить снятие денег со счетов. К сведению, накапливать деньги можно на других счетах, не предназначенных для выплаты пособий.

Какие соцвыплаты предусмотрены для многодетных мам и матерям-одиночкам

В соответствии с п.1 ст. 4 закона семьи, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку (попечительство) детей, имеют право на получение ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени. Размеры пособия установлены в 6,40 МРП.

В действующем законодательстве социальные выплаты по категории "мать-одиночка" из республиканского бюджета не предусмотрены.

Асема Тунгушбаева

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