Правила уплаты единого совокупного платежа утверждены в Казахстане
Так, единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой.
Правительство Казахстана своим постановлением от 18 января 2019 года утвердило Правила уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата, передает Zakon.kz.
Так, единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой. Уплата единого совокупного платежа производится путем внесения плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
При этом указанные организации не принимают единый совокупный платеж в случае несоответствия его установленному размеру.
Размер единого совокупного платежа составляет:
- 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского значения, столице и областного значения;
- 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя в других населенных пунктах.
Уплата единого совокупного платежа плательщиками осуществляется самостоятельно или третьим лицом в их пользу с указанием месяца календарного года, за который производится оплата в формате "ММГГГГ".
Как указывается, единый совокупный платеж может уплачиваться за текущие и последующие месяцы календарного года.
Государственная корпорация осуществляет возврат ошибочно уплаченных сумм ЕСП плательщику в следующих случаях, если:
- в реквизитах платежного документа допущены ошибки;
- в одном платежном документе сумма ЕСП перечислена два и более раз за один и тот же период, на одного и того же физическое лицо;
- в списочной части платежного поручения МТ-102 допущены ошибки;
- сумма ЕСП не соответствует установленному размеру для соответствующего периода;
- отсутствует место постоянной регистрации плательщика в ГБД ФЛ;
- отсутствует соответствующий территориальный орган государственных доходов по зарегистрированному месту постоянной регистрации плательщика в ГБД ФЛ.
Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2024 года.
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