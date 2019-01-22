Правила уплаты единого совокупного платежа утверждены в Казахстане

Так, единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой.

Правительство Казахстана своим постановлением от 18 января 2019 года утвердило Правила уплаты, распределения и перечисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога и социальных платежей, а также их возврата, передает Zakon.kz.

Так, единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой. Уплата единого совокупного платежа производится путем внесения плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

При этом указанные организации не принимают единый совокупный платеж в случае несоответствия его установленному размеру.

Размер единого совокупного платежа составляет: - 1-кратный размер месячного расчетного показателя в городах республиканского значения, столице и областного значения;

- 0,5-кратный размер месячного расчетного показателя в других населенных пунктах.

Уплата единого совокупного платежа плательщиками осуществляется самостоятельно или третьим лицом в их пользу с указанием месяца календарного года, за который производится оплата в формате "ММГГГГ".

Как указывается, единый совокупный платеж может уплачиваться за текущие и последующие месяцы календарного года.

Государственная корпорация осуществляет возврат ошибочно уплаченных сумм ЕСП плательщику в следующих случаях, если:

- в реквизитах платежного документа допущены ошибки;

- в одном платежном документе сумма ЕСП перечислена два и более раз за один и тот же период, на одного и того же физическое лицо;

- в списочной части платежного поручения МТ-102 допущены ошибки;

- сумма ЕСП не соответствует установленному размеру для соответствующего периода;

- отсутствует место постоянной регистрации плательщика в ГБД ФЛ;

- отсутствует соответствующий территориальный орган государственных доходов по зарегистрированному месту постоянной регистрации плательщика в ГБД ФЛ.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2024 года.

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