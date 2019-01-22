Плата за посещение Иле-Алатауского нацпарка снижена вдвое

Администрации нацпарка предстоит решить вопрос о системе дифференцированного взимания платы с посетителей.

Специализированная природоохранная прокуратура Алматы проанализировала деятельность Иле-Алатауского государственного нацпарка по соблюдению законности в сфере природоохранного и налогового законодательств, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры выявили факты незаконного завышения суммы оплаты пребывания в Национальном парке и несоблюдения лимита пользователей туристического маршрута.

"Налоговым Кодексом предусмотрено взимание с посетителей 0,1 МРП (252 тенге) на экологических пропускных постах. Приказом руководства Национального парка от 1 июня 2018 года утверждены тарифы за пользование туристическими маршрутами (тропы, смотровые площадки, бивачные поляна) в размере 200 тенге с человека, где имеются ограничения по количеству посетителей и определен сезонный период (июнь-октябрь). Таким образом, нацпарком круглогодично без ограничения со всех посетителей незаконно взималась оплата по 452 тенге, тогда как не все лица пользовались туристическими маршрутами, ограничиваясь посещением кафе и ресторанов",– сообщает прокуратура Алматы.

Также прокуроры сообщили, что для взимания дополнительной платы администрацией не созданы условия, обеспечивающие учет посетителей по конкретным туристическим маршрутам.

"В целях недопущения нарушения прав граждан, протестом Специализированного природоохранного прокурора Алматы от 10 января 2019 года вышеуказанный приказ отменен, стоимость пребывания на территории Национального парка снижена с 452 до 252 тенге. Администрации Нацпарка предстоит решить вопрос о системе дифференцированного взимания платы с посетителей",– рассказали в прокуратуре Алматы.

Ранее посещающие особо охраняемую территорию - Иле-Алатауский нацпарк, вне зависимости от цели визита, должны были заплатить экосбор в размере 440 тенге с одного человека. 240 тенге из этой суммы (0,1 МРП) отчислялось в республиканский бюджет согласно требованию Налогового кодекса, еще 200 уходило на специальный счет нацпарка. Экосбор касается каждого физического и юридического лица, посещающего нацпарк.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!