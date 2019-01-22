Сагинтаев поддержал предложение о наведении порядка с выделением жилья чиновникам

Фракция "Ак жол" считает, что вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет должен быть регламентирован ценовыми параметрами и допустимой площадью такого жилья.

Премьер-министр поддержал предложения "Ак жола" о необходимости наведения порядка с выделением чиновникам служебного жилья – об этом стало известно из его ответа на депутатский запрос фракции, передает Zakon.kz.

19 декабря 2018 года фракция обратилась к премьер-министру по проблеме злоупотреблений жилищными привилегиями за госсчет. Депутаты привели скандальные примеры приобретения чиновниками жилья повышенной комфортности и высокой стоимости в г.г. Павлодаре, Атырау, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Кокшетау, Аксае ЗКО, Жамбылском районе Алматинской области.

"Это только те факты, которые стали известны прессе и обществу.А сколько их в действительности - можно только предполагать. Как и то, сколько из этих объектов приобретались по реальной цене, а сколько - использовались для хищений по завышенным ценам. Тысячи простых граждан отказывают себе во всем ради выплат по ипотеке. Даже программа "7-20-25" подразумевает и ограничения по стоимости квартир, и обязательность платежей – на этом фоне стремление некоторых чиновников жить в шикарных условиях, ни в чем себе не отказывая – вызывают справедливую критику.

Нельзя исключать и последующую приватизацию таких объектов проживающими в них чиновниками, также на льготных, ими самими же установленных условиях", - отмечалось в запросе.

Фракция "Ак жол" считает, что вопрос приобретения чиновниками служебного жилья за госсчет должен быть регламентирован ценовыми параметрами и допустимой площадью такого жилья.

В этой связи, фракция "Ак жол" потребовала установить твердые критерии обеспечения госслужащих служебным жильем, например, взяв за основу параметры программы "7-20-25", либо исходя из стандартов обеспеченности жилой площадью на члена семьи.

В полученном на днях официальном ответе Правительства говорится, что предложение фракции о необходимости регламентирования ценовых параметров и допустимой площади жилья, приобретаемого государственными органами и организациями, поддерживается.

"Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами будут приняты меры по разработке предельных норм площадей служебного жилья и ценовых параметров стоимости жилья с учетом ограничений, установленных Государственной программой "Нұрлы жер", - отмечено в письме за подписью Бакытжана Сагинтаева.

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