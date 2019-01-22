В акимате Алматы рассказали о необходимости LRT

Мировой опыт показывает, что в коридорах от 4 до 25 тыс. пассажиров/час именно LRT обеспечивает максимальное качество перевозок.

Заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов рассказал, зачем городу нужны скоростные наземные трамваи (легкорельсовый транспорт, LRT), передает Zakon.kz.

Легкорельсовый транспорт (ЛРТ) - скоростные наземные трамваи. Такой способ передвижения - отличная альтернатива маршрутным автобусам, троллейбусам и такси. Его ключевыми преимуществами является: более бесшумное передвижение, борьба с пробками, усиление связей внутри города и улучшение экологии.

"ЛРТ Алматы позволит нашим жителям и гостям существенно ускорить передвижение по городу, а также решить проблему перегруженности дорог в центральной части города. Мировой опыт показывает, что в коридорах от 4 до 25 тыс. пассажиров/час именно ЛРТ обеспечивает максимальное качество перевозок. Никакие другие виды транспорта не могут сравниться с ним по экономичности, удобству использования и вписываемости в окружающую городскую среду. В Алматы давно уже разрабатывается проект по разгрузке трафика в центральной части города и именно ЛРТ станет прекрасной альтернативой маршрутным автобусам, троллейбусам и такси. Финансирование транспортного проекта «ЛРТ Алматы» будет осуществлено по схеме ГЧП (государственно-частного партнерства), где процентное соотношение вложения из бюджета будет составлять 50%. В рамках ГЧП частный партнер, выигравший конкурс на определение частного партнера, примет на себя обязательства по привлечению финансирования, проектированию, поставке подвижного состава, строительству и эксплуатации объекта. Но при всем этом власти города сохраняют за собой контроль над этой нишей инфраструктуры", - написал Ерлан Аукенов в Facebook.

Также он отметил, что на первый этап конкурса в конце ноября минувшего года подали заявки 9 консорциумов из шести стран. После тщательной проверки на соответствие выставленным квалификационным требованиям на прошлой неделе были объявлены результаты, по которым всего 4 консорциума прошли на следующий этап. Консорциумы представлены производителями Франции, Турции, Японии и Китая. Все они имеют внушительный опыт в строительстве ЛРТ, о чем говорят их успешно реализованные проекты.

Начало второго этапа конкурса, по результату которого определится победитель, запланировано на март текущего года. Подведение итогов - в мае т.г. Это самый крупный ГЧП проект на муниципальном уровне.

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