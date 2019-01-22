Матери школьника, напавшей на учительницу, вынесли приговор

Пострадавшая намерена идти дальше, чтобы ее обидчица понесла более серьезное наказание.

В Алматинской области вынесли приговор матери школьника, которая избила преподавателя прямо в стенах учебного заведения. Инцидент произошел год назад, но точку поставили лишь сегодня. Много времени заняло расследование и сбор материалов, несмотря на то, что подозреваемая была одна, и в суде она признала свою вину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Сотрясение головного мозга, разорванная перепонка, посттравматическая энцефалопатия и отслоение сетчатки глаза. Все это последствия встречи с матерью одного из учеников школы №15 поселка Боралдай, в которой Гульзира Байдильдаева работала заместителем директора. В поисках справедливости пострадавшая обратилась в полицию, и, наконец, сегодня судья озвучил наказание, которое понесет обидчица педагога.

"Суд приговорил Митрошенко Надежду Павловну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 107 ч. 1 и назначить ей наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 250 часов. Исковые требования Байдильдаевой о взыскании морального вреда удовлетворить частично. Взыскать в пользу Байдильдаевой Гульзиры Отегенкызы 100 тысяч тенге в качестве компенсации причиненного морального вреда", - зачитал приговор судья Илийского районного суда Еркен Сеитов.

Всего в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение Гульзира Байдильдаева запрашивала больше 4,5 млн тенге. Но судья посчитал, что справедливо будет взыскать с осужденной только 100 тысяч. Надежда Павловна впервые за время разбирательств согласилась дать короткий комментарий, но лицо показывать отказалась.

"Я думаю, что суд решил справедливо. Что касается учителей Казахстана, у всех прошу прощения", - говорит осужденная Надежда Митрошенко.

Приговор, который сегодня вынес судья, Гульзире Байдильдаевой показался несправедливым.

"На апелляцию мы, конечно, будем подавать. Приговор, вы сами присутствовали, был несправедливым. Конечно, 250 часов общественных работ - это позволит каждому родителю и постороннему человеку заходить в школу и делать с учителями. что вздумается", - считает потерпевшая Гульзира Байдильдаева.

Сейчас Гульзира Байдильдаева вместе со своим представителем готовятся обжаловать решение суда. Пострадавшая намерена идти дальше, чтобы ее обидчица понесла более серьезное наказание.

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