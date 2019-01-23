Поправки по ужесточению отбора судей рассмотрели в Мажилисе

Цель законопроекта - модернизация судебной системы республики, качественное развитие и обновление судейских кадров, усиление гарантий независимости судей и исключение неправомерного влияния на судей.

На пленарном заседании Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина депутаты рассмотрели проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передает Zakon.kz.

Целью законопроекта является модернизация судебной системы республики, качественное развитие и обновление судейских кадров, усиление гарантий независимости судей и исключение неправомерного влияния на судей.

В частности, предлагается упразднить президиумы пленарных заседаний Верховного суда и областных судов. Вводится расширенное пленарное заседание областного суда, рассматривающее вопросы делегирования судей местного суда в состав расширенного пленарного заседания Верховного суда и кандидатуры судей в состав Высшего судебного совета, Судебного жюри, Комиссии по кадровому резерву, Комиссии по качеству правосудия.

Для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей при Высшем судебном совете образуется Судебное жюри, которое состоит из судей, представителей юридической общественности и члена Высшего судебного совета из числа судей. Кроме того при Высшем судебном совете также формируется Комиссия по кадровому резерву.

При Верховном суде образуется Комиссия по качеству правосудия, состоящая из судей областного и Верховного судов, а также судей в отставке.

Исключается институт поручительства для кандидатов на должность судьи областного суда. Впервые законом устанавливается ряд условий, при наличии которых лицо не может занять должность судьи.

Уточняется полномочие Высшего судебного совета по определению перечня судов, расположенных в отдаленных местностях. Закрепляется норма об отборе кандидатов на вакантные судейские должности с использованием системы критериев, в том числе учитывающих работу в суде, органах прокуратуры, адвокатуре.

Как отмечается, кандидаты на должность судьи будут направляться на полиграфологическое исследование в случаях, предусмотренных законом "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан".

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы были рассмотрены предложения постоянных комитетов и депутатов Мажилиса Парламента, внесены поправки редакционного, уточняющего характера по юридической технике с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг другу и другим законодательным актам РК.

Постоянные комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

Проведено несколько заседаний рабочей группы с участием представителей Администрации Президента, Верховного Суда, Высшего Судебного Совета, Генеральной прокуратуры, министерств образования и науки, юстиции Республики Казахстан, Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан, Казахстанского союза юристов, Республиканской коллегии адвокатов, Республиканской палаты частных судебных исполнителей, Республиканской нотариальной палаты и ученых.

"На основании изложенного, Комитет считает возможным внести проект Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" на обсуждение пленарного заседания Мажилиса Парламента Республики Казахстан", - говорится в заключении.

Также был рассмотрен сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы".



Документ определяет компетенцию Верховного суда по отношению к Академии правосудия при Верховном суде. Верховный суд будет разрабатывать и утверждать правила деятельности Академии правосудия, правила приема на обучение в Академию, типовые учебных планы и программы.

Устанавливается норма, в соответствии с которой выпускники Академии правосудия могут занять административные государственные должности в уполномоченном органе, осуществляющим организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов и его территориальных подразделениях в соответствии с законодательством о государственной службе.

В компетенцию Высшего судебного совета вводится рассмотрение вопросов освобождения от занимаемых должностей судей за совершение ими дисциплинарных проступков или за невыполнение требований Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" на основании решения Судебного жюри.

В процедуру сдачи квалификационного экзамена на должность судьи включается решение задач (кейсов), которое направлено на проверку способности применения имеющихся знаний на практике, а также написание письменного эссе.

Совершенствуется порядок проведения конкурса для получения рекомендации Высшего судебного совета на должность судьи. Для претендентов на должность судьи областного суда или Верховного суда исключается требование о письменном поручительстве двух судей вышестоящего суда и одного судьи в отставке. Порядок отбора кандидатов на вакантные должности судьи также изменен, в частности, для кандидатов на должности председателя районного суда и председателя судебной коллегии областного суда будут учитываться организаторские способности.

Предусмотрены основания для прекращения полномочий члена Высшего судебного совета. Уточнены сроки публикации объявления о конкурсе на вакантную судейскую должность.

При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы были рассмотрены предложения постоянных комитетов и депутатов Мажилиса Парламента, внесены поправки редакционного, уточняющего характера по юридической технике с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг другу и другим законодательным актам РК.

Постоянные комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

Законопроекты разработаны во исполнение пункта 69 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 772.

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