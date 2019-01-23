Назарбаев поздравил казахстанцев с началом Года молодежи

Новое поколение казахстанцев - это самое большое достижение Казахстана.

Президент Нурсултан Назарбаев на торжественной церемонии, посвященной открытию Года молодежи, которая проходит в павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО, поздравил всех казахстанцев со стартом этого события, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы построили такую страну как Казахстан на мировой карте. Сейчас мы реализовали мечту наших предков - создали независимое государство. Все работы можно перечислять: подняли экономику, социальный уровень казахстанцев, культуру подняли, построили Астану, которой весь мир восхищается. Но главное достижение заключается в том, что мы вырастили новое поколение - вас. Новое поколение казахстанцев, которое я вижу, вижу и вообще я знаю, что это самое большое достижение Казахстана и самый большой результат моего труда как главы государства. Я очень счастлив встретиться сегодня с вами и поздравляю началом Года молодежи Казахстана", - сказал он.

Президент также отметил, что сегодня значимым изменениям подвержены все сферы жизни: "образование, работа, семья и даже то, как мы общаемся - совсем по-другому".

"Это кардинально повлияет на траекторию развития всего мира и Казахстан не исключение. На наших глазах рождается новая глобальная цивилизация с цифровым обществом - экономика знаний", - пояснил Назарбаев.

При этом глава государства напомнил, что когда его поколение было школьниками, то у них "телевизора даже не было, а радио только появилось, телефона и в помине не было".

"Это короткий период. Сто лет это ничего для истории человечества. Посмотрите, как изменилось, а сейчас меняется через десять лет. Наша страна должна соответствовать тем вызовам, которые время нам предлагает", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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