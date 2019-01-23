Глава государства о жилье: Сколько мы ни строим, не хватает

Он также призвал бизнесменов поддержать эту идею по решению жилищных проблем молодежи.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству проработать вопрос строительства в городах миллионниках: Астане, Алматы, Шымкенте не менее 1000 квартир в год для рабочей молодежи по принципу арендного жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы не просто объявили Год молодежи, а мы хотим и должны разработать простые и понятные инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных потребностей молодых казахстанцев. Что это? Четыре вещи есть - доступное, качественное образование, желательно большему количеству молодежи, наличие работы, чтобы работали, наличие жилья, чтобы жить и возможность создать семью. Я думаю, эти четыре вещи очень важные, на которые должны обратить внимание сама молодежь и государство. Поэтому поручаю правительству нашему, аппарату президента проработать следующие меры", - сказал он в ходе церемонии открытия Года молодежи в РК.

По его словам, в первую очередь необходимо обеспечить жильем молодых специалистов.

"Учитывая остроту жилищной проблемы - сколько мы не строим, все время нам не хватает. Для молодых семей в крупных городах, например, для начала я даю поручение, в трех миллионщиках наших, а я хочу, чтобы миллионников у нас было больше, потому что именно там развивается образование, наука, культура и так далее - так во всем мире. Теперь уже эксперты говорят 600 крупных городов мира будут производить 60% мировой продукции, то есть там будет происходить все", - подчеркнул Назарбаев.

"И мы стремимся, у нас одна Алматы была, помните до независимости, теперь Астана миллионник, теперь Шымкент миллионник. Еще на очереди стоят два города, и мы будем это делать. И в этих трех крупных городах не менее одной тысячи квартир в год для работающей молодежи будем строить. Эти квартиры должны быть отнесены к категории арендного жилья, на решение этого вопроса также направлена инициатива "7-20-25", вы ее знаете, надеюсь", - добавил Президент.

Глава государства выразил уверенность, что крупные предприятия всех форм собственности поддержат эту идею по решению жилищных проблем молодых специалистов.

"Работа - основной источник благополучия. Мы хотим развивать механизм, чтобы вы не ходили с поднятой рукой к государству. Пора вам государству помогать своими делами, работой. Активное участие в создание жилищных условий для молодых должны будут предприятия всех форм собственности. Я обращаюсь ко всем крупным компаниям, и мы проследим, как будет осуществляться эта моя просьба. Думаю, они нас подхватят. Арендное жилье - самое хорошее во всем мире. Ты арендуешь в том городе, где сейчас работаешь. Ты не привязан к жилью. А в Советском Союзе бывшем вообще были привязаны как цепью к шее. Эта квартира – не твоя, государственная и в другом месте никто тебе не даст. А арендное жилье во всем мера дает возможность быть мобильным", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Оксана Скибан, Астана

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