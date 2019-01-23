2019: Год Молодежи в Казахстане

В этом году будет проведено большое количество мероприятий с участием молодежи.

23 января в павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО прошла церемонии открытия Года молодежи.

Участие в мероприятии приняли победители конкурса "100 новых лиц", выпускники "Болашака", молодые ученые и бизнесмены. Накануне был презентован логотип года. По задумке авторов он символизирует полет стаи журавлей.

"Главное достижение заключается в том, что мы вырастили новое поколение - вас. Новое поколение казахстанцев, которое я вижу, вижу и вообще я знаю, что это самое большое достижение Казахстана и самый большой результат моего труда как главы государства", - сказал Назарбаев.

5 октября 2018 года Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год - Годом молодежи. Соответствующий указ был подписан 14 ноября 2018 года.

В этом году будет проведено большое количество мероприятий с участием молодежи.

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