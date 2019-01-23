Как изменили систему управления городом в Алматы

Опубликована схема трансформации городского акимата.

Обновление акимата Алматы полностью соответствует тому общественному запросу, который сегодня сформировался в городе, передает Zakon.kz.

Наиболее важными вопросами городские власти, над решением которых будут трудиться особенно усердно, городские власти называют необходимость улучшения экологии, обеспечение безопасности, потребность в комфортной инфраструктуре и новых общественных пространствах с сохранением исторического облика города.

Сегодня мегаполис стремительно развивается, высокое качество жизни и большой рынок труда привлекают все больше новых жителей. Ежегодно население города растет в среднем на 50 тысяч человек. По прогнозам зарубежных экспертов примерно через 15 лет ожидается, что оно достигнет более 3 млн человек, что потребует обеспечение более 700 тысяч человек новыми интеллектуальными рабочими местами, с ростом производительности труда в 1,5 раза. При этом для сохранения высокого качества жизни необходимо обеспечить рост экономики города не ниже 5%.

Аким Алматы Бауыржан Байбек отмечает, что реформа призвана дать новый импульс развитию города, перестроить мышление самих сотрудников акимата и обозначить новые приоритеты.

"К этому дню мы шли три года в рамках реализации программы "Алматы-2020", один из основных принципов которой – эффективные и экономичные решения на основе передовых практик. Многие реформы мы проводили "в ручном управлении" - по общественному транспорту, цифровизации, созданию комфортных общественных пространств, управлению городскими активами. Теперь необходимо их институциональное закрепление и развитие. Нами внедрены новые инструменты – офис проектного управления с портфелем из 50 ключевых проектов-драйверов и их мониторингом через специальное программное обеспечение. Созданы цифровые каналы "обратной связи". С учетом обращений граждан и анализа больших данных принимаются управленческие решения и формируется бюджет города", - подчеркивает Бауыржан Байбек.

К примеру, только созданному управлению зеленой экономики уже поручено создать достоверную платформу по определению всех источников загрязнения, используя big data, а новому управлению городской мобильности разработать и принять программу дорожной безопасности "Almaty Vision zero".

По словам градоначальника, в результате трансформации будет полностью перестроена работа всех управлений и районных акиматов, а шесть управлений и вовсе упразднят путем передачи функций в другие структурные подразделения. Это позволит не просто уменьшить управленческие и вспомогательные должности, а перенаправить высвободившиеся единицы для усиления управлений тесно работающих с населением.

"Мы полностью ориентированы на потребности города и человека. Такие слова как "общество", "социум", "город", "урбанистика" нашли отражение в названиях девяти управлений. В течение месяца будут утверждены миссии, цели и задачи, конкретные измеримые индикаторы для каждого ведомства. Я уверен, только так мы поменяем сознание - от процесса к результату", - считает Бауыржан Байбек.

Для этого предстоит большая и кропотливая работа по оптимизации бизнес-процессов, внедрению цифровых технологий и корпоративного управления, а также повышению качества государственных услуг.

Ранее на базе созданного по поручению Главы государства НИИ "Алматы ГЕНПЛАН" был открыт Ситуационный центр Алматы - платформа больших данных для эффективного управления городом в режиме реального времени. В системе собрали все данные по автотрафику, ежедневному объему пассажиропотока общественного транспорта, данные по загруженности школ и детских садов. Проводится анализ криминогенной ситуации и мониторинг исполнения бюджета. Основываясь на анализе Big Data, уже сейчас строится многолетнее прогнозное моделирование различных городских показателей. Среди них эффективность экономики, численность и состав населения, влияние косвенных факторов на социально-экономические развитие мегаполиса.

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