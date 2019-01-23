До 250 тысяч тенге увеличат сумму "подъемных" для переезжающей в село молодежи

"Подьемные" для переезжающих повысят с 70 до 100 МРП.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил повысить пособия для работающей молодежи, переезжающей в сельскую местность, передает корреспондент Zakon.kz.

"За 11 месяцев 2018 года количество молодежи, которые переехали из аула в город, достигло 222 230 человек", - сказал он во время церемонии открытия года молодежи, которая состоялась в павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО.

Как добавил глава государства, в связи с этим правительству требуется приложить все усилия для обеспечения их работой.

"Правительство и акиматы должны приложить усилия по решению системных вопросов их образования, трудоустройства, досуга и других вопросов. В свое время я предложил программу "С дипломом в село", предлагаю расширить список льгот. Раньше молодым специалистам, переехавшим для работы в село, выдавали подъемные пособия в размере 70 МРП. Необходимо поднять эту цифру до 100 МРП", - подчеркнул Назарбаев.

Напомним, месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане в 2019 году установлен в размере 2 525 тенге.

Оксана Скибан, Астана

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