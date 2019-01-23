Назарбаев призвал отцов быть ответственней

А госорганам поручил задуматься над тем, как можно будет обеспечить молодые семьи психологической помощью.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости вплотную заняться вопросами семейного воспитания в обществе во время церемонии открытия Года молодежи, которая состоялась в павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО, передает корреспондент Zakon.kz.

"Нужно подготовить молодых людей к новым социальным ролям и религиям в семейной жизни. Это следует начинать со старших классов средних школ. До сих пор стесняемся, не можем, когда во всем мире это давно делается. Обучают, как жить в семье, как выходить замуж, и как себя вести мужчинам с женщинами, женщинам с мужчинами. Это надо внедрять со старших классов", - сказал он.

На его взгляд, требуется наравне с институтом материнства внедрять институт отцовства.

"Вместе с поддержкой института материнства нужно внедрять институт отцовства. Формировать в юношах чувство ответственности. Это непростой вопрос. Мы все молодыми были. Любовь начинается со страсти, поскольку у нас животное происхождение. Но любовь - это личная забота друг о друге. У двоих любовь - рождается ребенок, уже делится на троих по 30%. Второй ребенок по 25% остается. Надо это понимать. Надо человека принимать таким, какой он есть, и дать свободу. Это мудрость великая", - констатировал Назарбаев.

Президент отметил, что сегодня вопрос распада молодых семей вызывает у всех беспокойство.

"У меня и у всех нас вызывает беспокойство вопрос распада молодых семей. Полтора миллиона семей создали за эти годы Независимости, и 25% распались в первые годы создания семьи. Нужно изучить, почему так происходит? Мы примерно знаем: неурядицы в семье, нехватка средств, не хватает жилья, жизнь с родителями. Это все известное, человеческое. Но есть выход из этого положения. Общественники, ученые, СМИ должны обратить на это особое внимание. Создание семьи - это очень ответственный вопрос", - подчеркнул глава государства.

По его словам, необходимо соответствующим госорганам поработать над вопросом, как можно обеспечить психологическую и консультативную поддержку молодой семьи.

"Нам нужно подумать с министерством, правительством в обеспечении психологической и консультативной поддержки по всем вопросам в семейных отношениях", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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