Пограничники Кыргызстана застрелили казахстанского нарушителя границы

Мужчина скончался при транспортировке в больницу.

Факт применения оружия пограничниками Кыргызской Республики в отношении граждан Республики Казахстан прокомментировали в КНБ РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно распространенной пресс-службой КНБ информации, 23 января 2019 года напротив участка пограничной заставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда пограничным нарядом Кыргызской Республики осуществлена попытка задержания трех нарушителей границы, пытавшихся осуществить перегон 10-ти лошадей из Кыргызской Республики в Республику Казахстан.

"В ходе задержания нарушители оказали сопротивление с применением холодного оружия. В данной обстановке кыргызскими пограничниками было применено оружие. В результате применения оружия один из нарушителей получил огнестрельное ранение. Оставшиеся двое неизвестных с лошадьми скрылись на территории Республики Казахстан. В 12.15 раненный нарушитель границы (гражданин Республики Казахстан, в интересах следствия установочные данные не разглашаются) скончался при транспортировании в больницу поселка Талас. В настоящее время силами и средствами Таразского пограничного отряда ведутся поисковые мероприятия нарушителей границы и лошадей", – сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Необходимо отметить, что скончавшийся нарушитель границы ранее был осужден по статье 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК".

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