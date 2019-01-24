Три дороги Казахстана станут платными с 26 января

Стоимость при предоплате для легкового транспорта в два раза ниже, чем на пунктах взимания платы.

С 26 января 2016 года будет запущена система взимания платы на участках автодорог "Астана – Темиртау" (134 км), "Алматы – Капшагай" (42 км), "Алматы – Хоргос" (295 км), передает Zakon.kz со ссылкой на МИИР РК.

Система взимания платы будет способствовать улучшению качества автодорог республиканского значения, снижению аварийности, совершенствованию логистических коридоров. Развитие транспортной инфраструктуры приведет к увеличению ВВП, обеспечит вложения средств в ремонт, реконструкцию и содержанию автодорог.

Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, проводились мероприятия уведомительного и разъяснительного характера: реализована серия общественных слушаний, проведены выездные презентации системы, заслушаны предложения жителей о ставках платы. Таким образом, у пользователей автодорог было достаточно времени на подачу обращений, пожеланий и обсуждение деталей проекта.

Оплата за проезд по платному участку может производиться при выезде с платного участка на пунктах взимания платы или путем предоплаты следующими способами:

1. Сервис PayWay.kz;

2. Мобильное приложение KazDriver;

3. Интернет отделение Kaspi.kz;

4. Интернет-банкинг Сбербанка;

5. Интернет-банкинг АТФ Банка;

6. Интернет-банкинг Halyk Bank;

7. Интернет-банкинг Евразийский банк;

8.Интернет-банкинг Capital Bank;

9. Посредством баланса мобильного телефона (Kcell,Activ, Beeline, SMS, USSD,mobile App, Web- приложение )

10. Лицевые счета (предоплата юридических лиц путем заключения договора);

11. Терминалы QIWI, Касса24, Киберплат, Tenge, Wooppay,Salempay;

12. Топливная карта E100

Стоимость при предоплате для легкового транспорта в два раза ниже, чем на пунктах взимания платы. В целях сокращения очереди при проезде через пункты взимания платы АО "НК "ҚазАвтоЖол" рекомендует оплачивать проезд безналичными способами оплаты.

От платы за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются:

1) специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи; противопожарной службы; аварийно-спасательных служб; дорожно-патрульной службы; военной техники;

2) автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): поселки, села с районными или областными центрами, столицей или городами республиканского значения;

автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.

Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, стоимость абонемента будет составлять тысячу тенге, действовать он будет в течение года. Получить его могут только владельцы автомобилей, зарегистрированных в прилегающих к трассе населенных пунктах. В случае, если гражданин живет в одном из прилегающих к ПВП поселков, но машина стоит на учете в другом месте, оплата производится на общих основаниях. Оформление абонементов будет производиться на пунктах взимания платы.

На сегодня работы по системе взимания платы завершены. Напомним, с сентября 2018 года система взимания платы на участках автодорог "Астана - Темиртау", "Алматы –Капшагай" функционирует в тестовом режиме.

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