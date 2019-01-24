"Работа за рубежом". Около 200 астанчан пострадали от фирмы по трудоустройству

Вернуть деньги своим клиентам руководство компании отказалось.

Работа за границей, солидная зарплата и быстрое получение визы. Столичная фирма по трудоустройству обещала золотые горы. Но, получив внушительную предоплату от желающих, не выполнила условия договора. Теперь обманутые клиенты требуют вернуть потраченные деньги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

У здания столичной прокуратуры собралась лишь малая часть тех, кто пострадал от компании по трудоустройству за рубежом. В интернете она активно предлагала работу в европейских столицах и зарплату в 800 тысяч тенге. Прошлой весной отец двоих детей 33-летний Кенжебек Сагиев собирался уехать в Финляндию работать сборщиком ягод. И предложения этой компании оказались весьма кстати. Ничего не подозревающий мужчина подписал договор.

- 400 тысяч, сказали нам, надо заплатить. 200 тысяч сразу перевести на счет в банке. Потом они сказали: "Ждите, должно прийти приглашение". Ждали около месяца, - сказал пострадавший Кенжебек Сагиев.

Но сроки отправки людей компания постоянно откладывала. А после, все же отправила 40 человек. Правда, в Омск. Якобы, для того, чтобы собрать документы для выезда за рубеж. Естественно, за свой счет. Однако в приглашении принять на работу людей было отказано. Между тем, чтобы оплатить первоначальный взнос компании, мать-одиночка Жулдыз Кобжасарова взяла миллион тенге в кредит, а теперь едва сводит концы с концами.

- Обманным путем забрали наши деньги. В РОВД мы писали, никакого ответа мы не можем получить конкретного, - сказала пострадавшая Жулдыз Кобжасарова.

Вернуть деньги своим клиентам руководство компании отказалось. Заявив, что эти средства были потрачены на оказание услуг. Люди утверждают, что на своих жертвах мошенники заработали более 30 млн тенге. Обманутых со всех уголков страны - около 200 человек.

Сегодня ни директор компании, ни менеджер на звонки не отвечают. Внятной информации о центре трудоустройства за рубежом в интернете тоже немного. Офис закрыт.

В том, что в компании с самого начала знали о том, что никто не выедет из страны, люди не сомневаются. Теперь пострадавшие надеются на возврат хотя бы части потраченных денег.

- Более 70 человек с заявлением обратились в управление района Есиль департамента полиции Астаны. Обращение граждан было зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования. По факту обращения граждан проводится сейчас досудебное производство, - сообщила официальный представитель ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

В прокуратуре ситуацию взяли под контроль. Отчаявшиеся люди говорят, что если дело и дальше не сдвинется с мертвой точки, обратятся лично к акиму столицы Бахыту Султанову.

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