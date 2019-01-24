Алматинка поехала в Эмираты продавать шубы, но оказалась в сексуальном рабстве

Их избивали и заставляли выполнять "свое дело".

32-летняя жительница Алматы рассказала о своем опыте "работы" в Арабских Эмиратах. Историю опубликовал портал Pandaland.kz.

Скрывая имя, женщина описала свое материальное положение. Ей приходилось тянуть семью на зарплату в 200 тысяч тенге. Зимой 2016 года ее подруга предложила поехать на заработки в Эмираты. По словам этой подруги, там их ждала некая Мира, которая должна была помочь устроиться работать продавцом дорогих шуб, а в месяц платить до двух тысяч долларов.

Долго не думая, женщина собрала вещи, попрощалась с сыном и родителями и улетела вместе с подругой. Изначально их предупредили, что медицинской страховки им никто не даст, жить будут в маленькой комнатке.

- Безусловно, мне как одинокой маме без жилья и мужа, тоже хотелось не являться, а быть хотя бы частичкой этой атмосферы роскоши и заработать на будущее ребенку. Подруга рассказала о Мире, которая основала рекрутинговое агентство в Дубае и сколотила состояние с помощью людей, которые хотят честно трудиться на богачей. Никаких сказок про медицинское обслуживание, страховку и прочее Мира нам не обещала. На первой встрече ясно дала понять, что работать придется много и долго, клиентам улыбаться, не хамить, честно продавать товар и по выходным "не выпендриваясь" жить в своих мини-комнатах, - рассказала женщина.

По приезду девушек разместили в отеле и взяли паспорта, чтобы "уладить формальности". И позже выяснялось, что работать они будут не в молле продавцами, а проститутками. Их избивали и заставляли выполнять "свое дело".

- Мы приняли правила игры и стали ублажать мужчин, стали опытными и даже получали на чай. Сексуальные рабыни не имеют права получать деньги втайне от хозяев, но мы это делали и прорабатывали план побега. К счастью, наша первая и последняя попытка увенчалась успехом. Нам помогли в посольстве, но про наше возвращение никто не знает. Вернуться к родителям стыдно...Наверное, они давно считают нас без вести пропавшими, - вспоминает она.

Со дня, как они вернулись в страну прошло два месяца. Сейчас пострадавшими занимаются по программе одного из фондов: предоставляют бесплатное обследование, лечение, консультации психолога.

- Собираю себя по кусочкам после этого кошмара. Со мной работает психолог, но мне очень тяжело. Я уже не могу родить, не могу работать как раньше из-за систематических избиений, меня никто, естественно, после такого прошлого и замуж не возьмет, - заключила бывшая жертва сексуального рабства.

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