Казахстанские врачи рассказали о вреде излучения от мобильных телефонов

Медики рекомендуют общаться по телефону не более трех минут.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов прокомментировал излучения, исходящих от мобильных устройств сотовой связи, передает Zakon.kz.

По мнению главы департамента, при длительном использовании мобильного телефона неизменно возрастает доза электромагнитного излучения. При этом нервная, иммунная, эндокринная и половая системы самые чувствительные к ЭМП и в условиях многолетнего воздействия может повлечь за собой развитие отдаленных последствий. Для определения, насколько именно вредоносно излучение, медики провели собственный эксперимент. Замеры проводились на четырех стандартах связи (частотах) в трех режимах - входящий звонок, разговор и исходящий звонок.

"Действие электромагнитных излучений на человека является далеко небезобидным и имеются их нормативы для сотовых телефонов. Так, на расстоянии 37 см мобильные устройства не должны излучать выше 3 мкВт/см2. Результаты измерений, выглядят следующим образом: у двух известных брендов смартфонов, используемых в коллективе, диапазон электромагнитного излучения в среднем составил в режиме исходящего звонка 0,3-0,6 мкВт/см2, в режиме входящего звонка 0,3-0,5 мкВт/см2, при разговоре – 0,4-0,5 мкВт/см2. У смартфона ниже классом диапазон в среднем соответственно - 0,3-7,1 мкВт/см2, 0,4-22,1 мкВт/см2, 0,6-3,8 мкВт/см2. У моделей с кнопочным управлением диапазон в среднем составил соответственно 0,2-7,9 мкВт/см2, 0,2-9,1 мкВт/см2, - 0,2-7,0 мкВт/см2. Отмечено увеличение дозы излучения при приближении мобильных устройств к голове", - рассказал Садвакас Байгабулов.

В итоге врачи рекомендуют воздерживаться от частых контактных использований с прикладыванием к уху менее дорогих и бюджетных смартфонов, в особенности аппаратов с кнопочным управлением, их владельцам следует общаться в режиме громкоговорящей связи. На это основании в ДООЗ вывели несколько советов: разговаривайте по телефону непрерывно не более 3-4 минут; женщинам в период беременности ограничить использование; при покупке выбирайте сотовый телефон с меньшей максимальной мощностью излучения; в автомобиле используйте систему громкоговорящей связи "hands-free".

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