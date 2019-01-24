В Алматы обезвредили ОПГ, поставляющую военную технику на Ближний Восток

Сумма сделки составила свыше 122 тысяч долларов.

КНБ РК во время спецоперации в Алматы пресечен канал незаконной поставки военной авиационной техники в страны Ближнего Востока, передает Zakon.kz.

По полученным сведениям, преступная группировка в составе граждан РК намеревалась незаконно вывести из страны авиационное оборудование, устанавливаемое на военных воздушных судах ряда зарубежных государств. Сумма сделки составила свыше 122 тысяч долларов. Уголовное дело заведено по части 2 статьи 286 УК РК "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

16 января во время следственных мероприятий проведена выемка подготовленного к отправке военного изделия с комплектующими блоками. Причастные к преступлению лица задержаны. Специализированным судом Алматы к ним избрана мера пресечения арест с водворением в следственный изолятор ДКНБ РК. Расследование продолжается.

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