Как нарушают ПДД алматинские автолюбители по ночам

Полицейские будут проводить отработки на дорогах в темное время суток чаще.

Полицейские Алматы опубликовали итоги одного ночного дежурства с зафиксированными нарушениям правил дорожного движения, передает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы отметили, что основной акцент ночной отработки направлен на выявление грубых нарушений ПДД.

"Каждый день в городе происходят ДТП, иногда и с летальным исходом. К сожалению, культура вождения и ответственность некоторых водителей оставляет желать лучшего. Каждый человек должен знать и помнить о личной и об общественной безопасности, за которую он персонально несет ответственность. Подобные рейды будут проводиться интенсивней и с нулевой терпимостью к нарушениям правил дорожного движения", - уточнили в полиции города.

Только за одну ночь сотрудниками Специализированного батальона ДПП УАП было выявлено 4 факта управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 8 фактов протоколов выписано за езду без государственных номеров. Среди частых нарушений - нарушение правил эксплуатации транспортного средства, нарушение дорожных разметок и создание аварийной обстановки. 43 автомобиля водворены на штрафстоянку.

Вот лишь некоторые зафиксированные факты.

21 час 20 минут. В потоке по проспекту Аль-Фараби, в восточном направлении, в поле зрения полицейских попадается черный Volkswagen Passat, стекла которого тонированы. При проверке документов водитель данного авто внятного ответа на предмет причины затемнения стекло не дал. Нарушение было устранено им на месте. Составлен административный протокол.

22 часа 07 минут. Остановлена черная Лада, с подозрением на тонировку передних стекол. Осмотрев транспортное средство, стекла оказались прозрачными. Однако при проверке документов у водителя не оказалось обязательного страхового полиса. Выписан соответствующий протокол о нарушении.

23 часа 14 минут. Экипажем за нарушение правил маневрирования остановлена автомашина марки Тоyota Camry. Водитель хаотично перестраивался из ряда в ряд без подачи сигналов поворотниками. На водителя составлен административный протокол по ст.595 КоАП.

23 часа 42 минуты. Очередным правонарушителем оказался водитель автомашины марки Меrcedes, без бампера и государственного регистрационного номерного знака. Владелец иномарки в свое оправдание сообщил, что он снял бампер и оставил их на СТО, для покраски, а госномер оставил в салоне авто. Но, как бы там не было, такое действие идет вразрез с законодательством РК и является нарушением эксплуатации транспортного средства. Выписан соответствующий протокол.

00 часов 30 минут. Инспекторы спецбатальона выявили нетрезвого водителя. Его автомобиль марки Audi в поле зрения стражей порядка попал на одной из центральных магистралей города. Еле державшегося на ногах мужчину полицейские отстранили от управления транспортным средством и сопроводили для прохождения медицинского освидетельствования. Согласно заключению врачей – наркологов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку, водитель привлечен к административной ответственности. По решению суда его ожидает лишение права управлять транспортным средством.

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