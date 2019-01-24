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Суд признал Януковича виновным в госизмене

Суд будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.

Фото : © РИА Новости / Сергей Пивоваров24 января 2019, 14:29

Оболонский районный суд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене, передает РИА Новости.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - заявил судья.

24 января суд начал зачитывать приговор. При этом он будет заочным, поскольку экс-президент с 2014 года находится за пределами страны.

Рассмотрение дела

Суд начал рассмотрение дела о госизмене в конце июня 2017 года. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые украинские власти завели против бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.

Прокуратура собиралась потребовать для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы. Сам Янукович категорически отрицает вину.


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