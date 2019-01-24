МВД просят разработать опознавательные знаки для электромобилей

Законодательно для электромобилей сегодня не предусмотрены нормы, разрешающие им курсировать по казахстанским дорогам как "зеленому" транспорту.

Заместитель председателя правления Ассоциации экологических организаций в Казахстане Елдос Абаканов сообщил, что на сегодня в стране не разработаны определенные опознавательные знаки для электромобилей, чтобы их можно было считать "зеленым" транспортом, передает корреспондент Zakon.kz.

"Изучая проблемы городов и, что мешает устойчивости, мы видим определенные законодательные коллизии. Даже элементарно мы предложили стимулировать развитие электромобилей в городах и разрешить, чтобы они ездили по автобусным полосам и так далее. Но мы выяснили, что в законодательной части нет таких норм. Сейчас мы обратились в МВД, чтобы разработать для электромобилей определенные опознавательные знаки и, чтобы они могли себя показать в городе, что они "зеленые", и этот "зеленый" транспорт имеет некие приоритеты", - сказал он на круглом столе "Устойчивая городская инфраструктура в Казахстане: показатели зеленого строительства".

Также, по его словам, сейчас на стадии разработки программа низкоуглеродного развития Астаны, которая будет рассчитана до 2050 года. Ее намерены представить в июле этого года.

"Видите, какие суммы были выделены на экологию? Порядка 34 миллиардов тенге на Карагандинскую, порядка 38 миллиардов тенге на Павлодарскую область. Комплексный план является краткосрочным документом. Мы разрабатываем сейчас совместно с Азиатским банком и акиматом города стратегическую программу низкоуглеродного развития. Эта стратегия подразумевает анализ текущей ситуации, разработку портфеля проектов и самое ключевое - мы с акиматом города договорились, что выработанные индикаторы стратегии войдут в стратегическую программу развития Астаны до 2050 года. То есть это планируется где-то в июле", - проинформировал замглавы ассоциации.

В то же время Абаканов рассказал о других направлениях работы по переходу к "зеленой" экономике.

"Мы подводили итоги "зеленого" рейтинга предприятий Казахстана. Порядка 300 предприятий приняли участие, в прошлом году 67 компаний приняли участие. По итогам мы видим, какое энергопотребление, какой экологический вред, а также мы видим открытость предприятий, насколько они прозрачны, готовы предоставлять экологическую информацию. Учитывая что большинство предприятий находится рядом с населенными пунктами, мы считаем, что развитие города должно идти параллельно с улучшением экологической обстановки промышленных предприятий", - подчеркнул выступающий.

Наряду с этим сейчас идет большая работа по разработке Экологического кодекса, в котором представители Ассоциации принимают непосредственное участие.

"С нашей стороны был ряд предложений, в том числе по озеленению городов, по обеспечению устойчивости, по разработке индексов устойчивости или же индексов экологической эффективности регионов Казахстана", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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