Казахстан сыграет с Португалией в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса-2019

Капитан команды Диас Доскараев заявил против португальцев Михаила Кукушкина, Александра Недовесова, Александр Бублика, Тимура Хабибулина и Дениса Евсеева.

1-2 февраля 2019 года в Национальном Теннисном Центре Астаны состоится матч 1-го раунда Мировой группы Кубка Дэвиса, где мужская сборная Казахстана поборется за финальную часть турнира Кубка Дэвиса со сборной Португалией, передает Zakon.kz.

Капитан команды Диас Доскараев заявил против португальцев Михаила Кукушкина, Александра Недовесова, Александр Бублика, Тимура Хабибулина и Дениса Евсеева.

Португалию представляют теннисисты Жоау Соуза, Педро Соуза, Жоау Домингеш, Гаштан Элиаш. Капитан сборной Португалии - Руй Мачадо.

Напомним, Казахстан участвует в Кубке Дэвиса с 1995 года. Сборная нашей страны впервые вышла в Мировую группу в 2010 году, за это время пять раз выходил (2011, 2013, 2014, 2015, 2018гг) в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

Расписание матчей Казахстан-Португалия:

1 февраля, начало в 14:00

13:45- церемония открытия турнира

14:00- матчи (2 одиночных матча)

2 февраля, начало в 12:00

11:50- церемония открытия

12:00 – матчи (1 парный матч, 2 одиночных матча)

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