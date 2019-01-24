Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан сыграет с Португалией в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса-2019

Капитан команды Диас Доскараев заявил против португальцев Михаила Кукушкина, Александра Недовесова, Александр Бублика, Тимура Хабибулина и Дениса Евсеева.

Фото : Федерация тенниса Казахстана24 января 2019, 15:23

1-2 февраля 2019 года в Национальном Теннисном Центре Астаны состоится матч 1-го раунда Мировой группы Кубка Дэвиса, где мужская сборная Казахстана поборется за финальную часть турнира Кубка Дэвиса со сборной Португалией, передает Zakon.kz.

Капитан команды Диас Доскараев заявил против португальцев Михаила Кукушкина, Александра Недовесова, Александр Бублика, Тимура Хабибулина и Дениса Евсеева.

Португалию представляют теннисисты Жоау Соуза, Педро Соуза, Жоау Домингеш, Гаштан Элиаш. Капитан сборной Португалии - Руй Мачадо.

Напомним, Казахстан участвует в Кубке Дэвиса с 1995 года. Сборная нашей страны впервые вышла в Мировую группу в 2010 году, за это время пять раз выходил (2011, 2013, 2014, 2015, 2018гг) в четвертьфинал Кубка Дэвиса.

Расписание матчей Казахстан-Португалия:

1 февраля, начало в 14:00

13:45- церемония открытия турнира

14:00- матчи (2 одиночных матча)

2 февраля, начало в 12:00

11:50- церемония открытия

12:00 – матчи (1 парный матч, 2 одиночных матча)


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты