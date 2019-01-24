Как в Алматы и Астане избавиться от смога, рассказал эксперт

Надо усиливать эффект от возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Руководитель направления по устойчивому городскому развитию Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН Курт Гарриган поделился мнением по поводу того, что нужно делать, чтобы решить проблему смога в Алматы и Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как считает эксперт, бороться со смогом нужно комплексно.

"Необходим ряд мер. Необходимо реконструировать предприятия, которые находятся в или за чертой города, которые вызывают данный смог. Этими позитивными мерам могут служить установление фильтров, которые улучшают качество воздуха и снижают вред эмиссии хотя бы на 70-75% для начала. В дальнейшем можно перестроить всю структуру. Также предлагается сфокусироваться не только на зданиях муниципального характера, но и на жилых зданиях", - пояснил Курт Карриган после круглого стола "Устойчивая городская инфраструктура в Казахстане: показатели зеленого строительства".

На его взгляд, также требуется имплементировать принципы энергоэффективности в самом начале застройки, а не после.

"Надо усиливать эффект от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), чтобы повысить энергоэффективность в этих зданиях, что может послужить в свою очередь снижению выбросов в воздух, потому что в основном в этих двух городах проблема исходит от использования угля. Чтобы снизить использование угля, необходимо хотя бы сделать трехступенчаные фазы: до 2025 снизить потребление угля на 30%, до 2035 года - на 45% и так далее, заменив его на альтернативные и ВИЭ, которые могут быть уже привнесены на более дешевой основе через инвестиции. Сейчас уже существуют частные инвестиции, которые ЭСКАТО активно продвигает в Центральной Азии и в частности в Казахстане", - уточнил Гарриган.

Вместе с тем глава направления ЭСКАТО считает, что у Астаны есть возможность стать лидером по "зеленой" экономике не только у себя в стране, но и во всем Центрально-Азиатском регионе. Правда, для этого тоже нужен ряд стратегических мер.

"Опять же надо консолидировать методологию, программы и усилия в одном ключе, чтобы они все были гармонизированы, а разные подразделения могли знать кто что делает. Важно сфокусироваться на таких практических вещах, как водоотведение: качество воды, которая у нас течет в кранах, качество воздуха, почвы. И транспорт - он играет очень большую ролью. Как видим, помимо зданий большую роль в городе играет правильное расположение домов и транспорта. И то, как это все будет дальше развиваться, учитывая рост столицы в плане развития транспортной инфраструктуры", - полагает он.

Иностранный гость добавил, что для достижения целей устойчивого развития городов в Казахстане существует несколько проблем, которые требуют решения.

"Это определенная разрозненность прогресса в разных секторах. Нет определенной сгруппированности или координации усилий разных структур на пути к достижению целей устойчивого развития ООН. Необходимо координировать все усилия по данным целям, чтобы можно было помочь населению в практическом плане в городах, в отдаленных населенных пунктах. Чтобы они могли ощутить этот эффект уже в самое ближайшее время. То есть надо усилить координацию между нашими структурными подразделениями и их программами, мероприятиями", - сообщил эксперт.

По его словам, без интеграции целей городской прогресс будет разрозненным.

"Я хотел бы заострить внимание на важной роли взаимодействия между целями устойчивого развития ООН согласно повестке дня 2030, которая была принята в Нью-Йорке в 2015 году на Ассамблее ООН. Можно сказать, что без подобной интеграции целей, таких как улучшение качества воды, энергоэффективность, а также социально-экономического состояния граждан прогресс будет довольно разрозненным. Поэтому важно в самом начале проложить фундамент, чтобы все эти цели могли сосуществовать в так называемой синергии и, чтобы они были гармонизированы друг с другом. Таким образом мы не только сможем улучшить эти показатели по всему ряду этих целей, но также усилить их эффект в краткосрочной перспективе", - подчеркнул Гарриган.

В целом, на круглом столе "Устойчивая городская инфраструктура в Казахстане: показатели зеленого строительства" участники делились опытом, как именно программа Программа развития ООН поддерживает работу по внедрению целей устойчивого развития (ЦУРов), а также познакомились с результатами и экспертным исследованием по развитию устойчивых городов РК. Наряду с этим были предложены рекомендации по применению зеленых технологий в зеленых зданиях и внедрению сертификации экологического строительства (OMIR) с точки зрения устойчивости и расширения рынка.

Как отмечают эксперты, на глобальном уровне, здания потребляют 40% всей энергии и 12% пресной воды, одновременно вырабатывая 40% всех выбросов парниковых газов. Согласно повестке дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, зеленый рост обеспечивает большие возможности для развивающихся стран, так как изменение экономической системы позволяет им шагнуть на новую ступень развития, где они смогут конкурировать с индустриальными странами на равном уровне.

В этом году Казахстан представит Добровольный национальный обзор по реализации целей устойчивого развития (ЦУР) на полях политического форума ООН высокого уровня в Нью-Йорке (США).

Оксана Скибан, Астана

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