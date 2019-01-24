Казахстанские школьники на один день откажутся от смартфонов

Акцией планируется охватить учащихся 1-11 классов по всей республики.

Республиканская широкомасштабная детская акции, посвященная Международному дню без интернета "Я OFFLINE (оффлайн)" пройдет 27 января 2019 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Сегодня каждому родителю знакома ситуация, когда ребенок отказывается отрываться от смартфона или планшета. Фразы: "Еще 5 минут, и все", "Я же только начал смотреть" стали ежедневной реальностью. Попытки договориться с детьми приводят к испорченному настроению.

По всемирной статистике, около 50% населения состоят в какой-либо социальной сети, а некоторые во всех сразу.

С целью профилактики интернет зависимости, повышения культуры пользования Интернет ответственности взрослых пользователей Интернет-услуг в отношении контроля за Интернет-активностью несовершеннолетних Министерство образования и науки Республики Казахстан инициирует проведение Республиканской широкомасштабной детской акции, посвященной Международному дню без интернета 27 января 2019 года "Я OFFLINE (оффлайн)".

Данное мероприятие поможет отвлечь учащихся от смартфонов, компьютеров и глобальной сети, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире, общаться с близкими людьми или посвятить его своему любимому хобби.

Акцией планируется охватить учащихся 1-11 классов по всей республики. Управлениями образования областей и городов Астаны, Алматы и Шымкент будут организованы конкурсы рисунков для 1-4 классов "Как я провел день без интернета", эссэ для учащихся 5-11 классов "Я OFFLINE оффлайн". Работы будут размещены на официальной странице социальной сети "Facebook" Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

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