Двадцать лет сельчане пьют воду из одной реки со скотом

Жители села Енбек уверены, именно из-за этого у большинства из них проблемы со здоровьем.

Воды нет и в ближайшее время не будет. 250 жителей села долгие годы вынуждены пить из одной реки со скотом. Страшные последствия не заставили себя ждать - большинства общий диагноз - камни в желчном пузыре. Болеют и дети. Каждый год люди слышат обещания о планах выделить деньги на водоснабжение. Но акимы меняются, а проблема остается, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

По словам жителей села Енбек, за два года новый аким так и не приехал оценить масштабы проблемы. Около 250 человек двадцать лет сидят без воды. Импровизированный колодец создан в обледенелой реке. Те, у кого нет возможности каждую неделю ездить в соседнее село за питьевой водой, берут ее здесь. Это негигиенично, здесь же пьет воду скот. Анализы не проводились. Поэтому достоверно неизвестно, можно ли эту воду употреблять. Кроме того, люди несколько раз проваливались. Сюда приходят по два, по три человека.

Зимой, когда очень холодно, и весной, когда везде подтопления, люди вообще остаются без воды, настолько она становится грязной. Жители села Енбек уверены, именно из-за этого у большинства из них проблемы со здоровьем.

"За каждым ребенком не усмотришь, они бегают пьют эту воду, а потом болеют. Мы беспокоимся за их здоровье. Что будет, когда они вырастут? Да и взрослые часто болеют. В основном, у многих камни желчного пузыря", - рассказывает жительница села Алмагуль Кызырова.

Чтобы как-то избежать болезней, некоторые пытаются привозить воду.

"Есть совхоз, 12 км отсюда. У кого есть машины возят воду на машинах, у кого ее нет, мы каждую неделю по 2 тысячи нанимаем такси, чтобы привести две фляги воды питьевой. Дома есть маленькие дети – четверо внуков, а воды питьевой не хватает", - говорит жительница села Рабига Турсынбаева.

После того, как аксакалы написали письмо самому премьер-министру, а потом и в администрацию президента, дело немного сдвинулось с мертвой точки: в одном километре от села построили скважины. Но дальше этого дело не пошло.

"Геологоразведка выкопала скважины. В поселке есть 5 скважин. Анализы провели. Замуровали скважины. Осталось только протянуть до аула воду. Но, я не знаю почему, не выделяются деньги", - продолжает Рабига.

Почему деньги не выделяют, не знают и местные власти. Разводят руками, сухо констатируют факты, сами ждут указаний свыше.

"Я не могу точно сказать. У меня есть руководство, оно решает, а я не знаю, когда деньги будут выделять. В 2020 только приступят к рассмотрению вопроса", - разводит руками аким Енбекского сельского округа Жанабай Амангельдинов.

Известно, что на проектно-сметную документацию из бюджета выделили 3,5 млн тенге. В мае она будет готова и только в 2020 году, возможно, начнут решать вопрос о финансировании. Что будет дальше и когда в село придет вода - никто не знает.

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