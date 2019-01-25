В Алматы аттестованы сотни имамов

Экзамены работники духовной сферы сдавали из 50 мечетей города.

В Алматы состоялась аттестация около 230 служителей мечети - главных имамов, наиб-имамов, мулл и муэдзинов, сообщает Zakon.kz.

На аттестацию, которой руководил наиб-муфтий Духовного управления мусульман Казахстана Алау Адильбаев, священнослужители пришли из 50 мечетей города Алматы. Свои знания они показывали в два этапа. Сначала через компьютерную программу отвечали на специально подготовленные вопросы по трем направлениям - акыда (вероубеждение), фикх (знание) и административная система.

Затем устно отвечали на вопросы экспертов ДУМК, связанные с религией, с концепцией мусульман Казахстана и Концепцией развития религиозного образования до 2010 года. Как известно, данный документ ставит цель, чтобы религиозное образование в Казахстане способствовало воспитанию всесторонне развитых личностей, которые наряду с религиозностью и соблюдением национальных ценностей, являлись добросовестными гражданами светского государства. При этом представители официального духовенства страны должны быть истинными патриотами и полноценными пресвященными представителями гражданского общества.

Также имамы, муллы и муэдзины во второй части сдавали экзамен по чтению Священного Корана наизусть. Уровень их знаний и в целом профессиональную подготовку оценивали такие опытные высокопрофессиональные специалисты как руководитель отдела фетвы Сансызбай Шокан, руководитель отдела по делам религий и анализа Нурбек Есмаганбетов, юрист ДУМК Сагитжан Даулетияр и главный имам Алматы Еркинбек Керимбекулы Шокаев.

- Данная аттестация проходит раз в пять лет и направлена на повышение духовной квалификации имамов, а также на создание условий для непрерывного развития религиозного образования, - говорит Еркинбек Шокаев. – Можно с уверенностью сказать, что такие мероприятия дают возможность служителям мечети еще больше усовершенствовать свои знания и успешно применять их на практике.

По словам руководителя отдела по делам религии и анализа Нурбека Есмаганбетова, особенностью нынешней аттестации является разработка специальных тестовых вопросов в компьютерной программе с ограничением времени на ответы, что говорит о прозрачности и объективности при проведении таких мероприятий.

Напомним, аттестация имамов проходит в Казахстане второй раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!