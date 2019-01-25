Жертв задержанного грабителя разыскивают полицейские Астаны

Мужчина выследил и ограбил женщину, получившую кредит в банке.

Полицейскими Астаны задержан мужчина по подозрению в совершении грабежа в отношении женщины, получившей кредит в банке, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

По версии следствия, подозреваемый находясь в одном из филиалов столичного банка, выбрал жертву из числа посетителей, получающих кредит. Затем, проследив за женщиной, во дворе дома вырвал сумку с деньгами и скрылся.

"В ходе расследования свидетель помог установить и опознать злоумышленника. В результате чего был задержан и водворен в ИВС ДП Астаны 29-летний мужчина, который дал признательные показания. По факту грабежа проводится досудебное расследование. Проверяется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Граждан, пострадавших от действий данного лица, просим обратиться в ДП Астаны по адресу: ул. Бейбітшілік. 19 или позвонить по телефонам: 71-61-51; 8-702-740-90-00 или по номеру 102", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают об элементарных правилах безопасности, которые помогут избежать потери своего имущества:

- не демонстрируйте в общественных местах факт наличия у вас крупных денежных средств или иных материальных ценностей,

- возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных мест;

- не носите свою сумку со стороны проезжей части, пользуйтесь плечевым ремешком или держите сумку под мышкой;

- если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, лучше пройти мимо, и только дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

- если вы стали жертвой вооруженного нападения, не оказывайте сопротивление, а тщательно запомните приметы преступника и незамедлительно сообщите в полицию о факте нападения.

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