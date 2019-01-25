В одном из вузов Алматы сорвался лифт

По имеющейся информации пострадал один человек.

В здании одного из алматинских вузов при падении лифта пострадал человек, сообщает Zakon.kz.

В редакцию Zakon.kz поступила информация о том, что 24 января 2019 года в здании КазНУ с четвертого этажа упал лифт. Якобы пострадал один человек, который был доставлен в отделение реанимации ЦГКБ.

За комментариями мы обратились в пресс-службу вуза, а также в Департамент полиции Алматы. Но к моменту выхода публикации никакой информации получить не удалось.

Тем не менее, в городском управлении здравоохранения информацию подтвердили, сообщив, что данный факт имел место, а пострадавший жив и находится в медицинском учреждении. Однако, комментировать его состояние медики отказались, сославшись на врачебную тайну, регламентированную ст. 95 Кодекса о здоровье.

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