Сергей Шнуров ответил вызвавшим его на дуэль
Казахстанка Фируза Шарипова была одной из бросивших вызов российскому музыканту.
Сергей Шнуров в своем Instagram ответил желающим вызвать его на дуэль или поединок, передает Zakon.kz.
Российский певец и музыкант в стихотворной форме отметил, что его вызвали на дуэль, как минимум, уж трое, и обвинил их в том, что они впали в романтическую эру. Стихотворение богато нецензурной лексикой, которую так сильно любит Шнуров.
Мы всего уже, что можно повидали,
Не скулили от растущего оброка,
Жили мы всегда при феодале,
Называл себя по-разному он тока.
То генсек, то президент, то батя,
Но по сути всё одно и тоже.
Да какая разница, ... , а,
В телевизоре торчит какая рожа?
Но теперь сложился класс дворяне,
Судя по тому, кругом дуэли.
Я спрошу от смелости, по пьяни, -
Вы чего, совсем там ох ... ли?
В романтическую впали эру?
Вам салонов да приёмов мало? "Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру,
Я вам разобью ваше е...ло". Что ни слово, то в гранитище отлито.
Меня вызвали, как минимум, уж трое.
Вы товарищи, е...ть мой ..., элита,
Как положено при феодальном строе.
История, связанная с Фирузой Шариповой, берет свое начало с другого стихотворения Сергея Шнурова, которое он выложил в своем Instagram. Он выразил мнение, что все, у кого отсутствует талант, могут просто делать шпагат, чтобы собрать лайки и подписчиков в социальных сетях. Также он опубликовал фотографию, на которой сидит с широко разведенными ногами, изображая шпагат, возле бассейна, намекая на снимки российской балерины Анастасии Волочковой.
Тогда казахстанка выступила в защиту известной российской балерины Анастасии Волочковой.
"Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение”, - написала Фируза в своем Instagram.
Ранее в российских СМИ выходили публикации о том, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил о готовности сразиться с лидером "Ленинграда" на нормандских мечах после посвященного ему стихотворения.
Считая нас за дураков и ванек,
Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.
Уже и рэп читает наш избранник,
И предлагает драться на мечах.
Толковый парень, это сразу видно.
Очки и борода, костюм металлик,
Но выглядит не то чтобы солидно,
Как настоящий ....... (депутат) Виталик - парировал тогда Шнуров.
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