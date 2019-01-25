Сергей Шнуров ответил вызвавшим его на дуэль

Казахстанка Фируза Шарипова была одной из бросивших вызов российскому музыканту.

Сергей Шнуров в своем Instagram ответил желающим вызвать его на дуэль или поединок, передает Zakon.kz.

Российский певец и музыкант в стихотворной форме отметил, что его вызвали на дуэль, как минимум, уж трое, и обвинил их в том, что они впали в романтическую эру. Стихотворение богато нецензурной лексикой, которую так сильно любит Шнуров.

Мы всего уже, что можно повидали,

Не скулили от растущего оброка,

Жили мы всегда при феодале,

Называл себя по-разному он тока.

То генсек, то президент, то батя,

Но по сути всё одно и тоже.

Да какая разница, ... , а,

В телевизоре торчит какая рожа?

Но теперь сложился класс дворяне,

Судя по тому, кругом дуэли.

Я спрошу от смелости, по пьяни, -

Вы чего, совсем там ох ... ли?

В романтическую впали эру?

Вам салонов да приёмов мало? "Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру,

Я вам разобью ваше е...ло". Что ни слово, то в гранитище отлито.

Меня вызвали, как минимум, уж трое.

Вы товарищи, е...ть мой ..., элита,

Как положено при феодальном строе.

История, связанная с Фирузой Шариповой, берет свое начало с другого стихотворения Сергея Шнурова, которое он выложил в своем Instagram. Он выразил мнение, что все, у кого отсутствует талант, могут просто делать шпагат, чтобы собрать лайки и подписчиков в социальных сетях. Также он опубликовал фотографию, на которой сидит с широко разведенными ногами, изображая шпагат, возле бассейна, намекая на снимки российской балерины Анастасии Волочковой.

Тогда казахстанка выступила в защиту известной российской балерины Анастасии Волочковой.

"Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение”, - написала Фируза в своем Instagram.

Ранее в российских СМИ выходили публикации о том, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил о готовности сразиться с лидером "Ленинграда" на нормандских мечах после посвященного ему стихотворения.

Считая нас за дураков и ванек,

Он мелет чушь, но нет, не сгоряча.

Уже и рэп читает наш избранник,

И предлагает драться на мечах.

Толковый парень, это сразу видно.

Очки и борода, костюм металлик,

Но выглядит не то чтобы солидно,

Как настоящий ....... (депутат) Виталик - парировал тогда Шнуров.

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