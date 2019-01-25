Очередную интернет-мошенницу задержали полицейские СКО

Также они дали советы, как обезопасить себя от наиболее распространенных видов современных афер.

Североказахстанские полицейские задержали 24-летнюю женщину, подозреваемую в интернет-мошенничестве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, с заявлениями об интернет-мошенничестве в полицию обратились двое жителей Петропавловска, звонившие по объявлению о сдаче квартиры в аренду, размещенному на сайте OLX.kz.

Женский голос им отвечал, что претендентов очень много, а потому нужно внести предоплату на Qiwi-кошелек. Остро нуждаясь в жилье, люди следовали ее требованиям, а в подтверждение злоумышленница переправляла потерпевшим через мессенджер WhatsApp фото якобы своего удостоверения личности. Получив деньги, она переставала выходить на связь, а данные указанные в документе оказывались фиктивными.

В ходе расследования полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась нигде не работающая 24-летняя жительница Павлодара. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Санкция статьи подразумевает до четырех лет лишения свободы.

"Мошеннических схем существует много. Но во всех злоумышленники часто пользуются психологическими уловками: с одной стороны, предлагают цены ниже рыночных, с другой – придумывают основания для срочности, чтобы не оставить человеку времени на раздумья. Выгодное предложение, которое якобы вот-вот будет упущено, — одна из верных примет мошенничества", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.

Однако, по словам полицейского, при всем многообразии методов обмана, основные правила защиты от них просты:

Во-первых, нельзя безоглядно доверять излишне заманчивым предложениям, явно заниженным ценам и обещаниям легкого заработка. К примеру, не стоит серьезно воспринимать объявления о "раскрутке денег" в интернете и объявлениям о прогнозах на спортивные события.

Во-вторых, откликаясь на объявления в соцсетях, на популярных сервисах OLX, "Колеса", "Крыша" и т.д., не следует соглашаться на предоплату.

В-третьих, при передаче денег обязательно нужно удостовериться, что имеете дело с человеком, имеющим право сдавать жилье в аренду, предлагать товары и услуги. Изображениям удостоверений личности, присылаемым через мессенджеры, доверять нельзя.

В-четвертых, никогда и никому не следует пересылать фото своих документов – они могут быть использованы злоумышленниками в преступных целях.

В-пятых, если вы нашли потерянные документы и желаете вернуть их владельцу, лучше ограничиться текстовым объявлением и не выкладывать фото находки – в руках ловких мошенников, и оно может стать инструментом обмана. То же касается снимков банковских карт и чеков. Часто используемый прием мошенничества состоит в том, чтобы выманить у жертвы номер карты и четырехзначный код, приходящий в SMS-сообщении. Вместе они открывают доступ к банковским сбережениям. Необходимо тщательно оберегать все конфиденциальные данные, как личные, так и финансовые.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!