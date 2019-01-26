Яму с трупами обнаружили зоозащитники вместо приюта для животных

Получить вразумительного ответа от владелицы приюта активисты так и не смогли.

В Алматинской области зоозащитники обвиняют владелицу приюта в мошенничестве и жестоком обращении с бездомными животными. К такому выводу волонтеры пришли после того, как посетили центр. За сараями обнаружили трехметровую яму с десятками трупов кошек и собак. Также людей возмутило, что за все время на территории не появилось ни одного обещанного вольера. Их должны были установить на пожертвования. Сама же хозяйка все обвинения отрицает, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

- Это не будка, мы собирали деньги на вольеры! Чтобы собакам было тепло, чтобы собаки могли себя чувствовать в уюте. А здесь просто фанера, которая не защитит от горного ветра, и они также будут от всего этого гибнуть.

После того как Светлана Ахметова увидела, как на самом деле содержат собак в приюте, стала приезжать сюда чаще. До этого девушка была уверена, что бездомных животных регулярно кормят и прививают. Но увиденное зоозащитницу повергло в настоящий шок.

Светлана Ахметова:

- Их практически не кормили. Мы, когда приехали, и мы сами решили их покормить, и они были, как с голодного края. У нас есть видео, и мы делали прямую трансляцию, и непонятно, чем их кормили. Там и лед, и там ужасный запах. То есть просто собирали собак, и они умирали от инфекций. И Фатима говорила, что всех лечила, стерилизовала и делала прививки. Мы начали говорить ей, что это Фатима? Она уходила от ответа, она не выходит на связь.

Терпению пришел конец, когда зоозащитники обнаружили около вольеров трехметровую яму, которая была заполнена трупами кошек и собак. Но получить вразумительного ответа от владелицы приюта активисты так и не смогли.

- Мы из отлова забрали маму с щенками, и вот как раз сверху лежала мама и вот эти щенки. Видите! Вот его лапка, а на все это же деньги собирались.

Волонтеры уверяют, активно собирали деньги на содержание приюта. И суммы были немаленькие. Заявляют, что за все время его существования, а это почти три года, так и не получили ни одной квитанции о расходах. Зоозащитники не исключают, что все собранные средства владелица, вероятно, тратила исключительно на себя.

Приют для бездомных животных находится в пригороде Талгара. Еще полгода назад его основательница обещала кардинально преобразить территорию, выстроить теплые и большие вольеры для животных. Сбор средств шел в соцсетях, зоозащитники говорят, что девушке удалось собрать немалую сумму. Но в итоге за все время так ничего и не появилось.

Активисты уверены, за несколько лет та самая Фатима собрала несколько тысяч долларов. Но куда она их потратила, пока неясно. Все попытки встретиться с ней были безуспешными. Волонтеров она всячески избегает.

Аксинья Маковецкая:

- Так называемый руководитель приюта Фатима Сайфуддинова, то есть на связь не выходит, все пытается, что это не ее приют и то, что все это козни и происки. То есть вы все видели и все сняли, и об этом нужно кричать.

Ззоозащитникам удалось встретиться с владелицей приюта для бездомных животных. Все обвинения в свой адрес Фатима Сайфуддинова отрицает. А позже и вовсе заявила, что никого не просила давать ей деньги.

Фатима Сайфуддинова, владелица приюта:

- Это все на добровольной основе. Люди сами скидывают эти деньги. Мы все фотографируем и скидываем. Люди сами привозят еду, их никто не заставляет, и никто их не просит, они все сами привозят на добровольной основе.

Зоозащитники написали заявление в полицию и районную прокуратуру. Они обвиняют девушку в мошенничестве. Также волонтеры намерены привлечь ее к ответственности за жестокое обращение с животными.

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