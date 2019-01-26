Семейчане требуют уволить водителя, сбившего насмерть ребенка

Горем убитый отец каждый раз увидев автобус, бросается прямо под колеса.

Жители Семея требуют уволить водителя маршрутного автобуса. Осенью прошлого года он сбил девочку, но серьезного наказания не понес, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Трагедия произошла на окраине Семея. По факту аварии было заведено уголовное дело. Проведены экспертизы. По их результатам дознаватель закрыл дело за отсутствием состава преступления.

Тогда водителя отстранили от работы ровно на три месяца. На четвертый он вышел на тот же маршрут, на том же автобусе.

- Уже почти 7 месяцев прошло, ни разу даже не извинился. Почему не наказали, даже пьяного за рулем и то лишают прав, а тут ребенка насмерть сбил и никакого наказания не понес. Где справедливость?, - сказала мать погибшей девочки Назерке Кульсеитова.

Семья жаловалась в разные инстанции, но так и не была услышана. Горем убитый отец каждый раз увидев злополучный автобус, бросается прямо под колеса. С этим пора что-то решать, считает администрация автопарка, в которой работает сбивший ребенка водитель.

- Отец, у которого погибла дочь, создает аварийную ситуацию на дороге нашим водителям, которые работают на маршруте №48. Он всячески препятствует движению автобусов. Он не понимает что, кроме водителя самого, за его плечами 20-30 пассажиров находится. Со стороны администрации отца убедительно просим сдерживать свои эмоции. Мы уважаем его чувства, но просим держать их при себе, - сказала инспектор отдела кадров автопарка Светлана Блеко.

Как оказалось, в этом микрорайоне автобусы ходят по двум маршрутам. Гоняясь за выручкой, они "байгуют" на дороге, превышая скоростной режим. За 3 года здесь уже сбили пятерых детей. Маленькая Дильназ стала последней каплей в этой чаше общего горя. Жители добились, чтобы здесь установили знак ограничения движения, теперь требуют снять водителя с рейса

- Гоняют со скоростью 90-100 км/час. Не смотрят, тут люди идут или домашний скот. Даже останавливали и предупреждали. На них, вообще, нет управы. Наверное, "крыша" у них "крутая", поэтому и ездят. Наши дети, которые стали свидетелями трагедии, узнают водителя и отказываются садиться в автобус. Мы требуем уволить его, - сказал житель Семея Даулет Мамырбеков.

В транспортной компании, которой принадлежит автобус, обещали перевести водителя на другой маршрут. По этическим соображениям, пояснили они. Ведь на этом же автобусе продолжает ездить старший брат Дильназ. Каждый раз, возвращаясь из школы, 9-летний ребенок говорит страшные слова: меня привез тот самый дядя-убийца.

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