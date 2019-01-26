Дефицит спермы: В Казахстане не хватает донорского биоматериала

Но больше всего отечественных врачей беспокоит даже не дефицит доноров, а мужское бесплодие.

В Казахстане не хватает донорской спермы. Об этом заявили отечественные врачи, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Самый большой дефицит генетического материала от представителей казахской и русской национальностей. Почему не все "кандидаты" проходят отбор и сколько мужчинам предлагают за особенную услугу, - расскажет Мария Парфёнова.

К 30 годам у Алии есть хорошая работа, квартира, машина. Вот только женского счастья нет. В мужчинах она разочаровалась. Мечтая о здоровом малыше, женщина обратилась в банк донорской спермы. Но выбрать потенциального "папу" для будущего ребенка не смогла.

- Я хотела, чтобы отцом моего малыша стал, естественно, казах, высокий, красивый, с высшим образованием. Но то, что было предложено мне - таких кандидатов не нашла. Ну, что остается? Ждать более подходящих кандидатов, - сказала Алия.

А с "кандидатами" в стране - туго. Доктор биологических наук из Алматы Салтанат Байкошкарова делится: в их медицинском центре по лечению бесплодия доноров спермы катастрофически мало.

- На данный момент семь доноров. Из них три казаха, двое - русской национальности, один уйгур, один таджик. Из 100, может быть, выбираем несколько человек, - сообщила руководитель медицинского центра по лечению бесплодия Салтанат Байкошкарова.

В столице - похожая ситуация. Требования к тем, кому повезло пройти отбор, почти как к космонавтам: рост не ниже 170 см, без вредных привычек и с хорошим телосложением. Но самое главное - чтобы мужчина был психически здоров и без наследственных заболеваний.

- Если мужчина по этим требованиям проходит, то он может подойти в нашу клинику. Сдать первоначально анализ спермы. Если по всем критериям его анализ будет соответствовать, то все дальнейшее обследование на себя берет клиника, - рассказала заведующая отделением ЭКО Национального научного центра материнства и детства Гульнара Утепова.

Но даже после всех бесплатных исследований, использовать материал сразу не получится - только после повторных анализов.

- Замораживается сперма, размораживается одна порция, смотрится. Если она удовлетворяет по характеристикам, только тогда мы начинаем замораживать и обязательный карантин шесть месяцев. Через шесть месяцев опять мы вызываем этого мужчину и он опять сдает кучу анализов, - рассказала Салтанат Байкошкарова.

Все этапы процедуры проходят под строгим врачебным и юридическим контролем. А узнать имя донора, в будущем, ни мать, ни дети не смогут - врачебная тайна.

Опрошенные мужчины ничего предосудительного в том, чтобы за деньги "поделиться" своим генетическим материалом, не видят.

"Мог бы да, без проблем. Кто нуждается, почему бы и нет. Я ничего аморального в этом не вижу". "Это выбор каждого, если хочет - может сдавать".

"С вашей помощью было зачато 533 ребенка, и 142 из них пытаются выяснить ваше имя. Вы - биологический отец 533 детей". Такую фразу казахстанские мужчины вряд ли услышат. От одного донора в нашей стране могут родиться не более 20 детей. За заветный материал в клиниках предлагают довольно скромное вознаграждение - 12 тысяч тенге за пробу. Максимально можно сдать только шесть раз. Для сравнения, мужчины в Германии за 1 порцию биоматериала могут получить 40 тысяч тенге.

Но больше всего отечественных врачей беспокоит даже не дефицит доноров, а мужское бесплодие. Из-за неправильного образа жизни, перенесенных инфекций и несбалансированного питания, представителей сильного пола с такой проблемой становится все больше. В прошлом году в Научном центре урологии страны привели печальные данные: около 15% молодых пар страдают бесплодием, 5% из них остаются бездетными.

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