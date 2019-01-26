"Верни матери дом". Женщина-инвалид может остаться на улице

Через суд женщина пыталась отменить действие договора дарения.

Женщина-инвалид может остаться без крыши над головой. Со слов Тамары Гульшариповой, на улицу ее из собственного дома гонит младшая дочь, которой она завещала единственное жилье. Родственники уже выясняли отношения в суде, но наладить контакт друг с другом так и не смогли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В этом доме в спальном микрорайоне Павлодара Тамара Гульшарипова провела всю свою жизнь. Последние 10 лет женщина борется с онкологией, отнимающей у нее здоровье и силы. В январе 2018 она перенесла операцию по удалению метастаз из селезенки. А уже через неделю решила составить завещание. К нотариусу женщину сопроводили сын Ринат и дочь Людмила.

- Сын не заходил. Дочка зашла и я. Когда мы зашли в первую комнату, подошла помощница нотариуса. Она мне что-то говорила, а у меня такое состояние – после операции я, вообще, не могла понять. Я со всем соглашалась - это же дочь моя. Как я могу? Я никогда от нее не ожидала такого, - рассказала пенсионерка Тамара Гульшарипова.

К большому удивлению Тамары Гульшариповой документ, подписанный ею, оказался не завещанием, а дарственной на дом, которым теперь единолично владеет дочь Людмила. Она вместе с семьей позже и переехала к матери, но совместная жизнь не заладилась. По словам женщины, зять Вадим пытался выжить ее из дома.

- Говорит, "ты кто такая?". Я, говорит, тебя знать не знаю. И знать не хочу. Это дом Люды, ты здесь никто. Он мне как обухом по голове ударил, - сказала она.

Через суд женщина пыталась отменить действие договора дарения, доказывая, что в тот момент была недееспособна и не отдавала отчет своим действиям. Но этот процесс она проиграла, и суд признал сделку законной. Хотя нотариус не могла знать о психическом состоянии своего клиента, опираясь лишь на собственные наблюдения.

- Дееспособность проверяется по предъявлению удостоверения личности либо иных документов, устанавливающих личность. Визуально, при беседе. И по единой нотариальной информационной системе в государственной базе юридических лиц, - сообщил председатель комиссии региональной нотариальной палаты Мадия Джакова.

По словам Тамары Гульшариповой, дочь дала ей срок до весны, чтобы освободить дом. Родные просят Людмилу опомниться.

- Люда, я к тебе обращаюсь. Если у тебя осталась хоть капля совести, верни матери дом. Он все равно достанется тебе, нам он не нужен. Дай матери пожить спокойно, чтобы она не мучилась и не переживала, - обратилась дочь Тамары Гульшариповой Ирина.

В интервью телеканалу Людмила Лозовая заявила, что мать из дома не выгоняет, но право на владение им не вернет, потому что потеряла место в очереди на получение социального жилья.

- Я ничего делать не буду, потому что я квартиру не верну. Все! Если бы мне вернули квартиру, очередь - я узнавала – не вернут мне очередь. Я не буду ничего делать, я даже в суд не пойду, потому что я устала, - сказала Людмила.

Тамара Гульшарипова намерена обжаловать решение суда первой инстанции и отстоять свое право на дом.

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