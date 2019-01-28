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Опубликовано видео с предполагаемым похитителем картины Куинджи

Злоумышленники не скрывали лиц, спокойно вели себя и передвигались.

Фото : кадр из видео28 января 2019, 06:36

Несколько часов назад неизвестный вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает Life.

"Известия" опубликовали видео с камер видеонаблюдения .

СМИ уже сообщали, что злоумышленники не скрывали лиц, спокойно вели себя и передвигались. Один из них прошёл мимо охраны и не привлёк внимания к себе.

Ранее стали известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL.


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