Опубликовано видео с предполагаемым похитителем картины Куинджи
Злоумышленники не скрывали лиц, спокойно вели себя и передвигались.
Фото : кадр из видео28 января 2019, 06:36
Несколько часов назад неизвестный вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает Life.
"Известия" опубликовали видео с камер видеонаблюдения .
СМИ уже сообщали, что злоумышленники не скрывали лиц, спокойно вели себя и передвигались. Один из них прошёл мимо охраны и не привлёк внимания к себе.
Ранее стали известны приметы предполагаемого преступника и страховая стоимость полотна. Сообщается, что у подозреваемого, возможно, был сообщник, с которым он скрылся с места преступления на белом Mercedes GL.
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